Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Челси - Кристал Пэлас 1:0. Небольшой прогресс
В параллельном матче Ньюкасл с таким же счетом переиграл Фулхэм
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, двадцатый тур
Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” – “Кристал Пэлас” 1:0
Гол: Хавертц 64
“Челси”: Аррисабалага – Чалоба, Силва, Бадьяшиль, Холл (Кулибали 78) – Галлахер, Жоржиньо – Зиеш (Ковачич 89), Чуквуэмека, Маунт – Хавертц (Аспиликуэта 89)
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен (Томкинс 38), Клайн – Шлупп, Дукуре – Заха, Эзе, Олисе – Айю
Предупреждения: Жоржиньо 49, Галлахер 84 – Дукуре 26, Клайн 42, Эзе 52, Хьюз 83, Гэхи 88
Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Фулхэм” 1:0
Гол: Исак 89
На 69-й минуте Митрович не реализовал пенальти (нарушение)
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнш (Сен-Максимен 46), Уиллок (Исак 71) – Альмирон (Мерфи 85), Уилсон (Вуд 90+6), Жоэлинтон
“Фулхэм”: Лено – Курзава, Рим, Диоп (Винисиус 90+2), Тете – Харрисон Рид (Кэйрни 90+2), Палинья – Виллиан (Джеймс 77), Перейра (Адарабийо 77), Декордова-Рид (Уилсон 90+2) – Митрович
Предупреждения: Поуп 69 – Курзава 48, Рим 60, Перейра 63
Популярное сейчас
- Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз финала Суперкубка Испании на 15.01.2023
- Александр Поворознюк определился с задачей Ингульца на сезон. Без мата не обошлось
- Тренер Жироны – о трансфере Цыганкова: Я ничего не знаю об этом
- Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО