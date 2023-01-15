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АПЛ. Челси - Кристал Пэлас 1:0. Небольшой прогресс

Англия
(1 голосов)

В параллельном матче Ньюкасл с таким же счетом переиграл Фулхэм

АПЛ. Челси - Кристал Пэлас 1:0. Небольшой прогресс

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, двадцатый тур

Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Кристал Пэлас” 1:0

Гол: Хавертц 64

“Челси”: Аррисабалага – Чалоба, Силва, Бадьяшиль, Холл (Кулибали 78) – Галлахер, Жоржиньо – Зиеш (Ковачич 89), Чуквуэмека, Маунт – Хавертц (Аспиликуэта 89)

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Митчелл, Гэхи, Андерсен (Томкинс 38), Клайн – Шлупп, Дукуре – Заха, Эзе, Олисе – Айю

Предупреждения: Жоржиньо 49, Галлахер 84 – Дукуре 26, Клайн 42, Эзе 52, Хьюз 83, Гэхи 88

Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Фулхэм” 1:0

Гол: Исак 89

На 69-й минуте Митрович не реализовал пенальти (нарушение)

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимарайнш (Сен-Максимен 46), Уиллок (Исак 71) – Альмирон (Мерфи 85), Уилсон (Вуд 90+6), Жоэлинтон

“Фулхэм”: Лено – Курзава, Рим, Диоп (Винисиус 90+2), Тете – Харрисон Рид (Кэйрни 90+2), Палинья – Виллиан (Джеймс 77), Перейра (Адарабийо 77), Декордова-Рид (Уилсон 90+2) – Митрович

Предупреждения: Поуп 69 – Курзава 48, Рим 60, Перейра 63

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В статье: Английская Премьер-лига Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Ньюкасл Кристал Пэлас (Лондон) Александер Исак Кай Хавертц Михаил Мудрик
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