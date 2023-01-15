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Мудрик: Рад подписать контракт с Челси

Англия
(1 голосов)

Первые слова игрока в качестве футболиста "Челси"

Мудрик: Рад подписать контракт с Челси

Фото: chelseafc.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал для официального сайта лондонцев свой трансфер.

"Я рад подписать контракт с "Челси". Это огромный клуб в фантастической лиге, и это очень привлекательный проект для меня на этом этапе моей карьеры. Я рад встретиться со своими новыми партнерами по команде и с нетерпением жду работы и тренировок Грэхэма Поттера и его штаба", - сказал украинец.

Напомним, что "Челси" заплатил за игрока сразу 70 млн. евро. Еще 30 млн "Шахтер" может получить за 22-летнего футболиста в качестве бонусов. Контракт с лондонцами Мудрик подписал на 8,5 лет.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2023 в 16:39
дерзай, миша!
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0
0
Romerik (YNWA)
15.01.2023 в 16:35
Ну шо ж він ще скаже Добре що не ляпнув про "мрію всього життя"... А насправді двоякі відчуття від найдорожчого трансферу в історії упл
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+3
0

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