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Мудрик: Рад подписать контракт с Челси
Первые слова игрока в качестве футболиста "Челси"
Фото: chelseafc.com / Автор невідомий
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал для официального сайта лондонцев свой трансфер.
"Я рад подписать контракт с "Челси". Это огромный клуб в фантастической лиге, и это очень привлекательный проект для меня на этом этапе моей карьеры. Я рад встретиться со своими новыми партнерами по команде и с нетерпением жду работы и тренировок Грэхэма Поттера и его штаба", - сказал украинец.
Напомним, что
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