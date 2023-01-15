Мудрик: Рад подписать контракт с Челси

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик прокомментировал для официального сайта лондонцев свой трансфер.

"Я рад подписать контракт с "Челси". Это огромный клуб в фантастической лиге, и это очень привлекательный проект для меня на этом этапе моей карьеры. Я рад встретиться со своими новыми партнерами по команде и с нетерпением жду работы и тренировок Грэхэма Поттера и его штаба", - сказал украинец.