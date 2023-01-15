Совладельцы Челси - о трансфере Мудрика: Он чрезвычайно захватывающий талант

Владелец "Челси" Тодд Боули и совладелец клуба Бехдад Эгбали прокомментировали подписание лондонским клубом украинского полузащитника Михаила Мудрика.

"Мы рады приветствовать Михаила в "Челси". Он чрезвычайно захватывающий талант, который, по нашему мнению, станет потрясающим дополнением к нашей команде как сейчас, так и в последующие годы. Он придаст большую глубину нашей атаке, и мы знаем, что он получит очень теплый прием в Лондоне", - цитирует свое руководство пресс-служба клуба.

Напомним, что "Челси" заплатил за Мудрика 70 млн евро сразу и еще 30 млн может заплатить в качестве бонусов.