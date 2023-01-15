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Совладельцы Челси - о трансфере Мудрика: Он чрезвычайно захватывающий талант
Впечатления боссов "синих" от подписания украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
Владелец "Челси" Тодд Боули и совладелец клуба Бехдад Эгбали прокомментировали подписание лондонским клубом украинского полузащитника Михаила Мудрика.
"Мы рады приветствовать Михаила в "Челси". Он чрезвычайно захватывающий талант, который, по нашему мнению, станет потрясающим дополнением к нашей команде как сейчас, так и в последующие годы. Он придаст большую глубину нашей атаке, и мы знаем, что он получит очень теплый прием в Лондоне", - цитирует свое руководство пресс-служба клуба.
Напомним, что
Ранее Мудрик прокомментировал свой трансфер и сообщил, что
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