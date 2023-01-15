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Совладельцы Челси - о трансфере Мудрика: Он чрезвычайно захватывающий талант

Англия
(1 голосов)

Впечатления боссов "синих" от подписания украинца

Совладельцы Челси - о трансфере Мудрика: Он чрезвычайно захватывающий талант

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Владелец "Челси" Тодд Боули и совладелец клуба Бехдад Эгбали прокомментировали подписание лондонским клубом украинского полузащитника Михаила Мудрика.

"Мы рады приветствовать Михаила в "Челси". Он чрезвычайно захватывающий талант, который, по нашему мнению, станет потрясающим дополнением к нашей команде как сейчас, так и в последующие годы. Он придаст большую глубину нашей атаке, и мы знаем, что он получит очень теплый прием в Лондоне", - цитирует свое руководство пресс-служба клуба.

Напомним, что "Челси" заплатил за Мудрика 70 млн евро сразу и еще 30 млн может заплатить в качестве бонусов.

Ранее Мудрик прокомментировал свой трансфер и сообщил, что рад подписать контракт с "Челси".

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (9)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
15.01.2023 в 17:38
Мне кажется, что Арсенал ему больше подошел бы. Удачи ему!!!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2023 в 17:41
лучше бы манюнайтед
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0
0
Romerik (YNWA)
15.01.2023 в 17:37
Це той хто зі своїм партнером пропонував Тухелю неодноразово причому, грати за схемою 4-4-3)) Це все що треба знати про компетенцію цих горе власників і їх трансферну діяльність, щоб приблизно уявити в яку яму "перейшов" Мудрик
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2023 в 17:43
в первой четвёрке - вратарь, который разыгрывает!))) ничего ты не понимаешь в современном футболе)))
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.01.2023 в 17:11
Буду сміятися, якщо не заграє)))
Ответить
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2023 в 17:21
дебил, не заиграет - проблема для сборной! цыганкова в жироне лучше жди
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+2
0
aleks68
15.01.2023 в 17:23
жаба давит дырявый?
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+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2023 в 16:52
интересны будут его матчи против арсенала))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2023 в 17:01
как говорится, через тирни к звёздам!))
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0
0

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