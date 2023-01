Челси представил Мудрика на Стэмфорд Бридж. ВИДЕО

"Челси" представил украинского хавбека Михаила Мудрика своим болельщикам на "Стэмфорд Бридж".

В перерыве матча АПЛ между "Челси" и "Кристалл Пелас" Мудрик вышел на поле с украинским флагом и поаплодировал трибунам.

Напомним, что сегодня Михаил Мудрик стал игроком "Челси". Лондонцы заплатят за украинца 70 млн евро сразу и еще могут перечислить на счет "Шахтера" 30 млн евро в качестве бонусов. Благодаря этому переходу обновлён трансферный рекорд УПЛ .

Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! ???? pic.twitter.com/QiNPzWPNFY