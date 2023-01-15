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Челси представил Мудрика на Стэмфорд Бридж. ВИДЕО
Футболист вышел на поле с украинским флагом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" представил украинского хавбека Михаила Мудрика своим болельщикам на "Стэмфорд Бридж".
В перерыве матча АПЛ между "Челси" и "Кристалл Пелас" Мудрик вышел на поле с украинским флагом и поаплодировал трибунам.
Напомним, что сегодня Михаил Мудрик стал игроком "Челси". Лондонцы заплатят за украинца 70 млн евро сразу и еще могут перечислить на счет "Шахтера" 30 млн евро в качестве бонусов. Благодаря этому переходу
Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! ???? pic.twitter.com/QiNPzWPNFY— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023
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