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Челси представил Мудрика на Стэмфорд Бридж. ВИДЕО

Англия
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Футболист вышел на поле с украинским флагом

Челси представил Мудрика на Стэмфорд Бридж. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" представил украинского хавбека Михаила Мудрика своим болельщикам на "Стэмфорд Бридж".

В перерыве матча АПЛ между "Челси" и "Кристалл Пелас" Мудрик вышел на поле с украинским флагом и поаплодировал трибунам.

Напомним, что сегодня Михаил Мудрик стал игроком "Челси". Лондонцы заплатят за украинца 70 млн евро сразу и еще могут перечислить на счет "Шахтера" 30 млн евро в качестве бонусов. Благодаря этому переходу обновлён трансферный рекорд УПЛ.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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