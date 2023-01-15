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Зинченко в старте Арсенала на дерби Северного Лондона против ТТХ
Артета доверяет Александру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 20 тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграет в гостях против "Тоттенхэма". Начало встречи –
Главный тренер "канониров" Микель Артета включил Александра Зинченко в стартовый состав своей команды на это дерби.
До этого в футболке "пушкарей" 26-летний украинец провел 14 поединков, в которых записал на свой счет 1 голевую передачу.
???? Our north London derby team news…— Arsenal (@Arsenal) January 15, 2023
✊ Let’s do this - together pic.twitter.com/OwMVtbUBHZ
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