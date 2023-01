Зинченко в старте Арсенала на дерби Северного Лондона против ТТХ

В рамках 20 тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграет в гостях против "Тоттенхэма". Начало встречи – 18:30 .

Главный тренер "канониров" Микель Артета включил Александра Зинченко в стартовый состав своей команды на это дерби.

До этого в футболке "пушкарей" 26-летний украинец провел 14 поединков, в которых записал на свой счет 1 голевую передачу.

