С приходом Боэли Челси потратил на трансферы почти полмиллиарда фунтов

Лондонский "Челси" с приходом в клуб нового владельца Тодда Боэли провел мощную трансферную кампанию.

Только за эту часть сезона "пенсионеры" потратили на трансферы 421 млн. фунтов.

Сегодня, 15 января, лондонцы объявили о переходе вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика за 88 миллионов фунтов (100 млн. евро).

Трансферы "Челси" во время руководства Боэли:

£89 млн. – Мудрик

£75 млн. – Фофана

£55 млн. – Кукурелла

£50 млн. – Стерлинг

£34 млн. – Кулибалли

£33 млн. – Бадиашилле

£20 млн. - Чуквумуэка

£13 млн. - Cантос

£12 млн. – Обамеянг

£12 млн. – Казадеи

£11 млн. – Фофана

£9 млн. – Феликс (аренда)

£8 млн. – Слонина

Напомним, Боэли приобрел английский клуб весной прошлого года.