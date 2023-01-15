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С приходом Боэли Челси потратил на трансферы почти полмиллиарда фунтов

Англия
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Но пока только 10-е место в АПЛ

С приходом Боэли Челси потратил на трансферы почти полмиллиарда фунтов

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Лондонский "Челси" с приходом в клуб нового владельца Тодда Боэли провел мощную трансферную кампанию.

Только за эту часть сезона "пенсионеры" потратили на трансферы 421 млн. фунтов.

Сегодня, 15 января, лондонцы объявили о переходе вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика за 88 миллионов фунтов (100 млн. евро).

Трансферы "Челси" во время руководства Боэли:

  • £89 млн. – Мудрик
  • £75 млн. – Фофана
  • £55 млн. – Кукурелла
  • £50 млн. – Стерлинг
  • £34 млн. – Кулибалли
  • £33 млн. – Бадиашилле
  • £20 млн. - Чуквумуэка
  • £13 млн. - Cантос
  • £12 млн. – Обамеянг
  • £12 млн. – Казадеи
  • £11 млн. – Фофана
  • £9 млн. – Феликс (аренда)
  • £8 млн. – Слонина

Напомним, Боэли приобрел английский клуб весной прошлого года.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик Тодд Боэли
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Источник:
Squawka

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