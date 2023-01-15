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С приходом Боэли Челси потратил на трансферы почти полмиллиарда фунтов
Но пока только 10-е место в АПЛ
Фото з відкритих джерел
Лондонский "Челси" с приходом в клуб нового владельца Тодда Боэли провел мощную трансферную кампанию.
Только за эту часть сезона "пенсионеры" потратили на трансферы 421 млн. фунтов.
Сегодня, 15 января, лондонцы объявили о переходе вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика за
Трансферы "Челси" во время руководства Боэли:
- £89 млн. – Мудрик
- £75 млн. – Фофана
- £55 млн. – Кукурелла
- £50 млн. – Стерлинг
- £34 млн. – Кулибалли
- £33 млн. – Бадиашилле
- £20 млн. - Чуквумуэка
- £13 млн. - Cантос
- £12 млн. – Обамеянг
- £12 млн. – Казадеи
- £11 млн. – Фофана
- £9 млн. – Феликс (аренда)
- £8 млн. – Слонина
Напомним, Боэли приобрел английский клуб весной прошлого года.
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Источник:Squawka
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