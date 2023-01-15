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Челси - Кристал Пэлас 1:0. Мудрик на трибунах. Видео обзор матча
Эффект присутствия Мудрика?
Premier League Twitter
В рамках 20-го тура АПЛ лондонский "Челси" дома минимально обыграл "Кристал Пэлас". Победу команде Грэма Поттера принес гол Кая Хавертца - немецкий форвард поразил ворота "стекольщиков" на 64-й минуте встречи. Несмотря на победу, "пенсионеры" продолжают занимать 10-е место в турнирной таблице.
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Лондон, “Стэмфорд Бридж”
Гол: Хавертц 64
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жажа_the_best (Харьков)
15.01.2023 в 19:33
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