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Челси - Кристал Пэлас 1:0. Мудрик на трибунах. Видео обзор матча

Англия
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Эффект присутствия Мудрика?

Челси - Кристал Пэлас 1:0. Мудрик на трибунах. Видео обзор матча

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В рамках 20-го тура АПЛ лондонский "Челси" дома минимально обыграл "Кристал Пэлас". Победу команде Грэма Поттера принес гол Кая Хавертца - немецкий форвард поразил ворота "стекольщиков" на 64-й минуте встречи. Несмотря на победу, "пенсионеры" продолжают занимать 10-е место в турнирной таблице.

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Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Кристал Пэлас” 1:0

Гол: Хавертц 64

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В статье: Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
15.01.2023 в 19:33
Прочитал состав на второй тайм. Это же Металлист прошлогоднего образца..
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