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Поттер: Я думаю, Мудрик понравится публике

Англия
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Наставник лондонцев о подписании украинского таланта

Поттер: Я думаю, Мудрик понравится публике

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал трансфер вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

"Мудрик - молодой игрок с захватывающими качествами в последней трети поля. Михаил очень быстр и прямолинеен, и я думаю, он понравится публике", - поделился мыслями коуч "пенсионеров".

Английский клуб заплатил за 22-летнего украинца 70+30 млн евро. Контракт подписан на 8,5 лет с зарплатой в размере 100 тысяч фунтов на неделю.

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В статье: Челси (Лондон) Грэм Поттер Михаил Мудрик
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Источник:
BBC

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