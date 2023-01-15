Поттер: Я думаю, Мудрик понравится публике

Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал трансфер вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

"Мудрик - молодой игрок с захватывающими качествами в последней трети поля. Михаил очень быстр и прямолинеен, и я думаю, он понравится публике", - поделился мыслями коуч "пенсионеров".

Английский клуб заплатил за 22-летнего украинца 70+30 млн евро. Контракт подписан на 8,5 лет с зарплатой в размере 100 тысяч фунтов на неделю.