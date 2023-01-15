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Поттер: Я думаю, Мудрик понравится публике
Наставник лондонцев о подписании украинского таланта
Фото: chelseafc.com
Главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал
"Мудрик - молодой игрок с захватывающими качествами в последней трети поля. Михаил очень быстр и прямолинеен, и я думаю, он понравится публике", - поделился мыслями коуч "пенсионеров".
Английский клуб заплатил за 22-летнего украинца 70+30 млн евро. Контракт подписан на 8,5 лет с зарплатой в размере 100 тысяч фунтов на неделю.
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Источник:BBC
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