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Ньюкасл - Фулхэм 1:0. Обзор матча и видео гола
"Сороки" вырывают победу над "дачниками" в концовке
Premier League Twitter
В рамках 20-го тура АПЛ "Ньюкасл" дома минимально обыграл "Фулхэм". Победу "сорокам" принес Александер Исак - шведский форвард поразил ворота гостей в концовке основного времени. После этого поединка, "Ньюкасл" занимает 3-е место в турнирной таблице, а "дачники" - 6-е.
Чемпионат Англии, двадцатый тур
Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
Гол: Исак 89
На 69-й минуте Митрович не реализовал пенальти (нарушение)
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