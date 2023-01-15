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Ньюкасл - Фулхэм 1:0. Обзор матча и видео гола

Англия
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"Сороки" вырывают победу над "дачниками" в концовке

Ньюкасл - Фулхэм 1:0. Обзор матча и видео гола

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В рамках 20-го тура АПЛ "Ньюкасл" дома минимально обыграл "Фулхэм". Победу "сорокам" принес Александер Исак - шведский форвард поразил ворота гостей в концовке основного времени. После этого поединка, "Ньюкасл" занимает 3-е место в турнирной таблице, а "дачники" - 6-е.

Чемпионат Англии, двадцатый тур

Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Фулхэм” 1:0

Гол: Исак 89

На 69-й минуте Митрович не реализовал пенальти (нарушение)

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В статье: Фулхэм (Лондон) Ньюкасл
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