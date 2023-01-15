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Красников хочет получить 5 млн евро из трансфера Мудрика - СМИ
Агенты и все причастные ищут способ заработать на самом дорогом трансфере украинского футбола
Фото: scdnipro1.com.ua
Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников хочет получить с трансфера Михаила Мудрика в "Челси" около 5 млн евро. Об этом в эфире "ТаТоТаке" сказал Роберто Моралес.
"По посредникам. Я не знаю кто конкретно из европейских представлял интересы. Но пришлось слышать, что в этом процессе был Евгений Красников, который вел Мудрика чуть ли не с детского возраста. И у него серьезные амбиции на 5 миллионов. Конечно же не в гривне.
В свое время "Брентфорд" предлагал [за Мудрика] 22 миллиона. Тогда была еще мягкая цена. И все равно Красников стремился получить 5 миллионов", - отметил журналист.
Напомним, что сегодня Михаил Мудрик
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