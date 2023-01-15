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Красников хочет получить 5 млн евро из трансфера Мудрика - СМИ

Англия
(1 голосов)

Агенты и все причастные ищут способ заработать на самом дорогом трансфере украинского футбола

Красников хочет получить 5 млн евро из трансфера Мудрика - СМИ

Фото: scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Спортивный директор "Днепра-1" Евгений Красников хочет получить с трансфера Михаила Мудрика в "Челси" около 5 млн евро. Об этом в эфире "ТаТоТаке" сказал Роберто Моралес.

"По посредникам. Я не знаю кто конкретно из европейских представлял интересы. Но пришлось слышать, что в этом процессе был Евгений Красников, который вел Мудрика чуть ли не с детского возраста. И у него серьезные амбиции на 5 миллионов. Конечно же не в гривне.

В свое время "Брентфорд" предлагал [за Мудрика] 22 миллиона. Тогда была еще мягкая цена. И все равно Красников стремился получить 5 миллионов", - отметил журналист.

Напомним, что сегодня Михаил Мудрик заключил контракт с "Челси". Его переход обошелся лондонскому клубу в 70 млн. евро плюс 30 млн. бонусами.

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В статье: Евгений Красников Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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aleks68
15.01.2023 в 20:28
хотеть не вредно.сразу все повылазили."он принимал участие в судьбе мудрика с самого детства"прямо отец родной.уже и мешок приготовил?а если бы трансфер сорвался рыдал бы больше всех?
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+1
-2
nadobi (Полтава)
15.01.2023 в 20:16
Ну если он принимал участие в сделке, то почему нет?
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+1
0

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