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Арсенал победил Тоттенхэм в гостях впервые с 2015-го года

Англия
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Подопечные Артеты отрываются от преследователей

Арсенал победил Тоттенхэм в гостях впервые с 2015-го года

Premier League Twitter

Новина українською

Сегодня, в рамках 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" обыграл в гостях "Тоттенхэм" - со счетом 2:0.

Таким образом, "канониры" победили в дерби Северного Лондона впервые с 2015-го года.

Благодаря этой победе, подопечные Микеля Артеты оторвались от второго "Ман Сити" на 8 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ.

Защитник "красных" Александр Зинченко вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле 86 минут, после чего испанский коуч заменил украинца на Томиясу.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Setanta Ukraine

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