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Арсенал победил Тоттенхэм в гостях впервые с 2015-го года
Подопечные Артеты отрываются от преследователей
Premier League Twitter
Сегодня, в рамках 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал"
Таким образом, "канониры" победили в дерби Северного Лондона впервые с 2015-го года.
Благодаря этой победе, подопечные Микеля Артеты оторвались от второго "Ман Сити" на 8 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ.
Защитник "красных" Александр Зинченко вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле 86 минут, после чего испанский коуч заменил украинца на Томиясу.
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