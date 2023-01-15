Арсенал победил Тоттенхэм в гостях впервые с 2015-го года

Сегодня, в рамках 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" обыграл в гостях "Тоттенхэм" - со счетом 2:0.

Таким образом, "канониры" победили в дерби Северного Лондона впервые с 2015-го года.

Благодаря этой победе, подопечные Микеля Артеты оторвались от второго "Ман Сити" на 8 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ.

Защитник "красных" Александр Зинченко вышел на эту игру в стартовом составе и провел на поле 86 минут, после чего испанский коуч заменил украинца на Томиясу.