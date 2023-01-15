Тоттенхэм – Арсенал 0:2. Видео голов и обзор матча

В рамках 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях победил "Тоттенхэм". Подобное случилось впервые с 2015-го года. Подопечные Микеля Артеты сделали результат в первом тайме.

Украинский защитник "канониров" Александ Зиченко вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут.

Благодаря этой победе, "пушкари" оторвались от "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы на 8 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь подопечные Антонио Конте занимают 5-ю позицию.

Английская Премьер-лига, 20-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

"Тоттенхэм" – "Арсенал" 0:2

Голы: Льорис 14 (авт.), Эдегор 36