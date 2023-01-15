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Тоттенхэм – Арсенал 0:2. Видео голов и обзор матча
"Канониры" увеличивают отрыв
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях победил "Тоттенхэм". Подобное случилось впервые с 2015-го года. Подопечные Микеля Артеты сделали результат в первом тайме.
Украинский защитник "канониров" Александ Зиченко вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут.
Благодаря этой победе, "пушкари" оторвались от "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы на 8 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь подопечные Антонио Конте занимают 5-ю позицию.
Английская Премьер-лига, 20-й тур
"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
"Тоттенхэм" – "Арсенал" 0:2
Голы: Льорис 14 (авт.), Эдегор 36
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