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Тоттенхэм – Арсенал 0:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Канониры" увеличивают отрыв

Тоттенхэм – Арсенал 0:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 20-го тура чемпионата Англии "Арсенал" в гостях победил "Тоттенхэм". Подобное случилось впервые с 2015-го года. Подопечные Микеля Артеты сделали результат в первом тайме.

Украинский защитник "канониров" Александ Зиченко вышел в стартовом составе и провел на поле 86 минут.

Благодаря этой победе, "пушкари" оторвались от "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы на 8 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь подопечные Антонио Конте занимают 5-ю позицию.

Английская Премьер-лига, 20-й тур
"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
"Тоттенхэм" – "Арсенал" 0:2
Голы: Льорис 14 (авт.), Эдегор 36

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон)
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