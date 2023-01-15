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Стало известно, какую оценку получил Зинченко за матч с Тоттенхэмом

Англия
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Не провалился, но и не поразил

Стало известно, какую оценку получил Зинченко за матч с Тоттенхэмом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 20 тура английской Премьер-лиги украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Арсенала" против "Тоттенхэма". Защитник покинул поле на 86 минуте, уступив место Такехиро Томиясу.

За свою игру Зинченко получил от аналитиков оценку 7.2 (Sofascore) и 7.1 (Whoscored). Это средняя оценка за игру, если оценивать с его партнерами по команде. К примеру, у главного конкурента Зинченко, Тмрни, только 6.1, а центрбек Габриэл получил 6.9. Среди лидеров – Мартин Эдегор (7.6 – 7.8) и Томас Парти (7.7 – 7.9)

Напомним, что дерби Северного Лондона завершилось победой "Арсенала" 2:0.

Оценки Sofascore

Стало известно, какую оценку получил Зинченко за матч с Тоттенхэмом - изображение 1

Оценки Whoscored

Стало известно, какую оценку получил Зинченко за матч с Тоттенхэмом - изображение 2

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Александр Зинченко
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