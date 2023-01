Настоящий петух. Болельщик Тоттенгема ногой ударил по спине вратаря Арсенала. ВИДЕО

Уже после финального свистка в матче "Тоттенхэм" - "Арсенал" на грани поля произошел инцидент между игроками обеих команд и трибуной с болельщиками хозяев.

Перед завершением матча голкипер "канониров" Аарон Ремсдейл затягивал время, а после ввода мяча в игру арбитр дал финальный свисток. Вратарь, разворачиваясь, задел форварда "шпор" Ришарлисона, что послужило поводом последнему агрессивно предъявить претензии оппоненту.

Когда Ремсдейл вернулся к рекламным бортам за воротами, чтобы забрать бутылку с водой, и развернулся в направлении центра поля, один из болельщиков хозяев ногой ударил Аарона в спину. К стычке подключились игроки обеих команд, но обошлось без последствий.

Absolutely disgusting how Aaron Ramsdale is treated in this video. @FA Protect your players. pic.twitter.com/9K9HDway55