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Настоящий петух. Болельщик Тоттенгема ногой ударил по спине вратаря Арсенала. ВИДЕО

Англия
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Получилось очень некрасиво

Настоящий петух. Болельщик Тоттенгема ногой ударил по спине вратаря Арсенала. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже после финального свистка в матче "Тоттенхэм" - "Арсенал" на грани поля произошел инцидент между игроками обеих команд и трибуной с болельщиками хозяев.

Перед завершением матча голкипер "канониров" Аарон Ремсдейл затягивал время, а после ввода мяча в игру арбитр дал финальный свисток. Вратарь, разворачиваясь, задел форварда "шпор" Ришарлисона, что послужило поводом последнему агрессивно предъявить претензии оппоненту.

Когда Ремсдейл вернулся к рекламным бортам за воротами, чтобы забрать бутылку с водой, и развернулся в направлении центра поля, один из болельщиков хозяев ногой ударил Аарона в спину. К стычке подключились игроки обеих команд, но обошлось без последствий.

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" завершился победой со счетом 0:2.

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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон)
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