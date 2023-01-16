Мудрик: Таланта недостаточно, требуется тяжелая работа. Вот почему я попал в АПЛ

Новоиспеченный вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик дал свое первое интервью в английском клубе.

"Я всегда стараюсь помочь команде выигрывать титулы, стараюсь улучшить свою игру. Кто мой кумир? Это был Роналду. Мне нравится его менталитет. Что означает моя татуировка? Таланта недостаточно. Это значит, что требуется тяжелая работа. Вот почему я попал сюда. Это очень сильная лига (АПЛ). Здесь каждый матч тяжелый. Я действительно не могу дождаться, чтобы начать играть здесь", – рассказал украинец.

15-го января, донецкий "Шахтер" и лондонский "Челси" объявили о переходе украинского вингера Михаила Мудрика. Английский клуб заплатит за 22-летнего игрока 70 млн евро в виде фиксированной суммы и 30 млн евро в формате бонусов.

Контракт между Мудриком и клубом АПЛ подписан на 8,5 лет. При этом Михаил будет получать в качестве зарплаты 100 тысяч фунтов в неделю.