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Артета отреагировал на срыв трансфера Мудрика в Арсенал

Англия
(3 голосов)

Клуб будет заключать только правильные соглашения

Артета отреагировал на срыв трансфера Мудрика в Арсенал

Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал срыв трансфера вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в лондонскую команду.

"У нас есть отличные игроки. Мы хотим улучшить наш склад в это трансферное окно, под "мы" я подразумеваю себя, персонал, игроков, правления и владельцев.

Мы работаем над этим, но мы будем заключать сделки, которые нам по силам, и которые, по нашему мнению, будут правильными для клуба", - ответил Артета.

Долгое время основным претендентом на Мудрика считался "Арсенал", но в один момент ситуация кардинально изменилась и Михаил оказался в другом лондонском клубе - "Челси", который сумел удовлетворить финансовые запросы "Шахтера". Украинец перешел в стан "синих" за 70+30 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Михаил Мудрик
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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