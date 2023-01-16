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Артета отреагировал на срыв трансфера Мудрика в Арсенал
Клуб будет заключать только правильные соглашения
Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал срыв трансфера вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в лондонскую команду.
"У нас есть отличные игроки. Мы хотим улучшить наш склад в это трансферное окно, под "мы" я подразумеваю себя, персонал, игроков, правления и владельцев.
Мы работаем над этим, но мы будем заключать сделки, которые нам по силам, и которые, по нашему мнению, будут правильными для клуба", - ответил Артета.
Долгое время основным претендентом на Мудрика считался "Арсенал", но в один момент ситуация кардинально изменилась и Михаил оказался в другом лондонском клубе - "Челси", который сумел удовлетворить финансовые запросы "Шахтера". Украинец перешел в стан "синих" за 70+30 миллионов евро.
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