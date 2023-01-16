Артета отреагировал на срыв трансфера Мудрика в Арсенал

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал срыв трансфера вингера "Шахтера" Михаила Мудрика в лондонскую команду.

"У нас есть отличные игроки. Мы хотим улучшить наш склад в это трансферное окно, под "мы" я подразумеваю себя, персонал, игроков, правления и владельцев.

Мы работаем над этим, но мы будем заключать сделки, которые нам по силам, и которые, по нашему мнению, будут правильными для клуба", - ответил Артета.