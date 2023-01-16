Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ждем дебют Мудрика, Суперкубок Италии, проверка для Лунина. Расписание футбола на 16-22 января
А также тяжелый соперник для Малиновского и возвращение Бундеслиги
фото - Getty Images
Собрали для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели - с 16 по 22 января.
Понедельник, 16 января
Можно перевести дыхание после насыщенных выходных. А можно посмотреть, как именитая "Сампдория" пытается вырваться из зоны вылета. Пока выходит не очень - 9 очков в 17 матчах. "Эмполи" не выглядит непреодолимым, но у него дела явно лучше. В Испании будет встреча абсолютных аутсайдеров - "Кадиса" и "Эльче".
- "Эмполи" - "Сампдория". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Кадис" - "Эльче". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Вторник, 17 января
Чуть больше недели назад "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон" не определили победителя в рамках Кубка Англии. Теперь будет переигровка. И далеко не факт, что команда Клоппа дожмет соперника. Мерсисайдцы будут играть на фоне разгрома от "Брайтона", в то время как волки в предыдущем туре обыграли "Вест Хэм".
- "Вулвергемптон" - "Ливерпулья". 21:45. Кубок Великобритании. Setanta Sports
Среда, 18 января
Окрыленный успехом в городском дерби "Манчестер Юнайтед" попытается взять реванш за поражение от "Кристалл Пэлас" в прошлом сезоне. Это будет перенесенный матч 7-го тура. Но главное блюдо будет подано в Саудовской Аравии, где "Милан" и "Интер" сыграют матч за Суперкубок Италии. Мартинес или Леау, Джеко или Жиру, Диас или Барелла, Эрнандес или Бастони - это должно быть очень интересно.
- "Милан" - "Интер". 21:00. Суперкубок Италии. MEGOGO
- "Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
Четверг, 19 января
Этот день порадует нас очередным ТОП-поединком в Англии - "Тоттенхэм" будет принимать "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы уже не имеет права на ошибку, если хочет все же навязать борьбу "Арсеналу" за чемпионство. Но и "Тоттенхэму", чтобы удержаться в зоне Лиги Чемпионов, нужны очки. Так что заруба будет еще та. Главная изюминка - противостояние двух выдающихся бомбардиров - Кейна и Холанда. А еще свои матчи Кубка Испании сыграют "Барселона" и "Реал". Если жребий был благосклонен к каталонцам и вывел им в соперники скромно "Сеуту", то сливочным придется сразиться с "Вильярреалом", которых их обыграл совсем недавно. Это должна быть хорошая проверка Андрею Лунину.
- "Сеута" - "Барселона". 21:00. Кубок Испании. MEGOGO
- "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Вильярреал" - "Реал". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO
Пятница, 20 января
На этой неделе возвращается Бундеслига. И сразу же ТОП-матч - "Лейпциг" попытается остановить "Баварию". После провала на старте сезона быки провели работу над ошибками и вполне способны навязать борьбу за чемпионство.
Нельзя пропустить матч Кубка Франции между "Марселем" и "Ренном". Вряд ли Игор Тудор будет давать отдых Руслану Малиновскому - ему нужно как можно скорее адаптироваться к местным реалиям. А в соперниках - "Ренн", с которым сыграет "Шахтер" в Лиге Европы, который в минувшее воскресенье обыграл не кого-нибудь, а ПСЖ.
- "Лейпциг" - "Бавария". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Марсель" - "Ренн". 22:10. Кубок Франции
Суббота, 21 января
Этот день может стать историческим для Михаила Мудрика - его "Челси" будет играть на выезде с "Ливерпулем". Вряд ли он будет готов к выходу в старте, но если дела будут идти хорошо, возможно Грэм Поттер выпустит его на замену. Затем Виталий Миколенко и его "Эвертон" будут бороться с "Вест Хэмом" за право покинуть зону вылета. В Германии привлекает внимание противостояние "Фрайбурга", заскочившего на второе место, и "Вольфсбурга". В Италии сейчас глаз радует "Наполи", его соперником будет многострадальная "Салернитана", проигравшая "Аталанте" в предыдущем туре 2:8. "Атлетико" будет доказывать, что у него нет кризиса в игре с "Вальядолидом".
- "Ливерпуль" - "Челси". 14:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Вольфсбург" - "Фрайбург". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Вест Хэм" - "Эвертон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Солернитана" - "Наполи". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Атлетико" - "Вальядолид". 19:30. Ла Лига. MEGOGO
- "Фиорентина" - "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO
Воскресенье, 22 января
И снова начинаем с Англии, где "Манчестер Сити" будет принимать "Вулверхэмптон". Но нас, конечно, в первую очередь интересует битва лидера с "Манчестер Юнайтед". Если и этот зачет канониры здадут, они окончательно превратятся в главного фаворита текущего чемпионата. В Германии увидим статусную битву между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Байером". Аптекари, к слову, перед перерывом выиграли три поединка подряд. Удалось ли им сохранить форму?
Италия порадует битвой между "Ювентусом" и "Аталантой". В Испании не пропустите битву "Атлетика" и "Реала". Если устали от ТОП пятерки, то обращаем ваше внимание на матч "Аякса" и "Фейеноорда" в Нидерландах.
- "Фейеноорд" - "Аякс". 15:30. Эредивизия. Setanta Sports
- "Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон". 16:00. АПЛ. Setanta Sports
- "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед". 18:30. АПЛ. Setanta Sports
- "Боруссия" М - "Байер". 18:30. Бундеслига. Setanta Sports
- "Барселона" - "Хетафе". 19:30. Ла Лига. MEGOGO
- "Ювентус" - "Аталанта". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Атлетик" - "Реал". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Популярное сейчас
- Легенда Днепра вошел в тренерский штаб клуба УПЛ
- Эль Класико в одни ворота. Реал - Барселона 1:3. Видео голов и обзор матча
- Суперкубок Испании. Реал Мадрид - Барселона 1:3. Долгожданный трофей каталонцев
- Шахтер сообщил Мудрику, если он не перейдет в Челси, то останется в украинском клубе
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
Новости по теме
- 14:48 Украинские Шахтер против Зари, Малиновский против Интера. Расписание футбола на 11 - 13 ноября
- 12:55 Украинские Одесса против Киева, дерби Лондона и всей Италии. Расписание футбола на 4 - 6 ноября
- 20:43 Зарубежные Тебас: АПЛ, Лига 1, Серия А – они убыточны. Премьер-лига в минусе более чем на 2 миллиарда евро каждый сезон