Ждем дебют Мудрика, Суперкубок Италии, проверка для Лунина. Расписание футбола на 16-22 января

Собрали для вас список самых интересных матчей, которые состоятся в течение следующей недели - с 16 по 22 января.

Понедельник, 16 января

Можно перевести дыхание после насыщенных выходных. А можно посмотреть, как именитая "Сампдория" пытается вырваться из зоны вылета. Пока выходит не очень - 9 очков в 17 матчах. "Эмполи" не выглядит непреодолимым, но у него дела явно лучше. В Испании будет встреча абсолютных аутсайдеров - "Кадиса" и "Эльче".

"Эмполи" - "Сампдория". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Кадис" - "Эльче". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Вторник, 17 января

Чуть больше недели назад "Ливерпуль" и "Вулверхэмптон" не определили победителя в рамках Кубка Англии. Теперь будет переигровка. И далеко не факт, что команда Клоппа дожмет соперника. Мерсисайдцы будут играть на фоне разгрома от "Брайтона", в то время как волки в предыдущем туре обыграли "Вест Хэм".

"Вулвергемптон" - "Ливерпулья". 21:45. Кубок Великобритании. Setanta Sports

Среда, 18 января

Окрыленный успехом в городском дерби "Манчестер Юнайтед" попытается взять реванш за поражение от "Кристалл Пэлас" в прошлом сезоне. Это будет перенесенный матч 7-го тура. Но главное блюдо будет подано в Саудовской Аравии, где "Милан" и "Интер" сыграют матч за Суперкубок Италии. Мартинес или Леау, Джеко или Жиру, Диас или Барелла, Эрнандес или Бастони - это должно быть очень интересно.

"Милан" - "Интер". 21:00. Суперкубок Италии. MEGOGO

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

Четверг, 19 января

Этот день порадует нас очередным ТОП-поединком в Англии - "Тоттенхэм" будет принимать "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы уже не имеет права на ошибку, если хочет все же навязать борьбу "Арсеналу" за чемпионство. Но и "Тоттенхэму", чтобы удержаться в зоне Лиги Чемпионов, нужны очки. Так что заруба будет еще та. Главная изюминка - противостояние двух выдающихся бомбардиров - Кейна и Холанда. А еще свои матчи Кубка Испании сыграют "Барселона" и "Реал". Если жребий был благосклонен к каталонцам и вывел им в соперники скромно "Сеуту", то сливочным придется сразиться с "Вильярреалом", которых их обыграл совсем недавно. Это должна быть хорошая проверка Андрею Лунину.

"Сеута" - "Барселона". 21:00. Кубок Испании. MEGOGO

"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм". 22:00. АПЛ. Setanta Sports

"Вильярреал" - "Реал". 22:00. Кубок Испании. MEGOGO

Пятница, 20 января

На этой неделе возвращается Бундеслига. И сразу же ТОП-матч - "Лейпциг" попытается остановить "Баварию". После провала на старте сезона быки провели работу над ошибками и вполне способны навязать борьбу за чемпионство.

Нельзя пропустить матч Кубка Франции между "Марселем" и "Ренном". Вряд ли Игор Тудор будет давать отдых Руслану Малиновскому - ему нужно как можно скорее адаптироваться к местным реалиям. А в соперниках - "Ренн", с которым сыграет "Шахтер" в Лиге Европы, который в минувшее воскресенье обыграл не кого-нибудь, а ПСЖ.

"Лейпциг" - "Бавария". 21:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Марсель" - "Ренн". 22:10. Кубок Франции

Суббота, 21 января

Этот день может стать историческим для Михаила Мудрика - его "Челси" будет играть на выезде с "Ливерпулем". Вряд ли он будет готов к выходу в старте, но если дела будут идти хорошо, возможно Грэм Поттер выпустит его на замену. Затем Виталий Миколенко и его "Эвертон" будут бороться с "Вест Хэмом" за право покинуть зону вылета. В Германии привлекает внимание противостояние "Фрайбурга", заскочившего на второе место, и "Вольфсбурга". В Италии сейчас глаз радует "Наполи", его соперником будет многострадальная "Салернитана", проигравшая "Аталанте" в предыдущем туре 2:8. "Атлетико" будет доказывать, что у него нет кризиса в игре с "Вальядолидом".

"Ливерпуль" - "Челси". 14:30. АПЛ. Setanta Sports

"Вольфсбург" - "Фрайбург". 16:30. Бундеслига. Setanta Sports

"Вест Хэм" - "Эвертон". 17:00. АПЛ. Setanta Sports

"Солернитана" - "Наполи". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Атлетико" - "Вальядолид". 19:30. Ла Лига. MEGOGO

"Фиорентина" - "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO

Воскресенье, 22 января

И снова начинаем с Англии, где "Манчестер Сити" будет принимать "Вулверхэмптон". Но нас, конечно, в первую очередь интересует битва лидера с "Манчестер Юнайтед". Если и этот зачет канониры здадут, они окончательно превратятся в главного фаворита текущего чемпионата. В Германии увидим статусную битву между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Байером". Аптекари, к слову, перед перерывом выиграли три поединка подряд. Удалось ли им сохранить форму?

Италия порадует битвой между "Ювентусом" и "Аталантой". В Испании не пропустите битву "Атлетика" и "Реала". Если устали от ТОП пятерки, то обращаем ваше внимание на матч "Аякса" и "Фейеноорда" в Нидерландах.