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Часть сделки по Мудрику. Челси сыграет с Шахтером в Донецке, когда город освободят от россиян
Крутой шаг
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Спортивный обозреватель Standard Sport Низар Кинселла поделился интересной информацией в контексте перехода украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский "Челси".
"Шахтер", за который ранее выступал Мудрик, сыграет с "Челси" товарищеский поединок на "Донбасс Арене", когда Донецк уже будет освобожден от рашистских захватчиков. Собранные средства передадут на благотворительность.
Shakhtar have confirmed they will play a friendly with Chelsea in a 'Ukrainian Donbass' as part of an effort to raise funds for charity after the £89m deal for Mykhaylo Mudryk. #CFC— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) January 16, 2023
Напомним, вчера, 15 января, Мудрик перешел в "Челси". Гранд АПЛ заплатил за трансфер Михаила 100 млн евро – 70 млн евро в виде фиксированной суммы и еще 30 млн евро бонусами.
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