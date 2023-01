Часть сделки по Мудрику. Челси сыграет с Шахтером в Донецке, когда город освободят от россиян

Спортивный обозреватель Standard Sport Низар Кинселла поделился интересной информацией в контексте перехода украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский "Челси".

"Шахтер", за который ранее выступал Мудрик, сыграет с "Челси" товарищеский поединок на "Донбасс Арене", когда Донецк уже будет освобожден от рашистских захватчиков. Собранные средства передадут на благотворительность.

Shakhtar have confirmed they will play a friendly with Chelsea in a 'Ukrainian Donbass' as part of an effort to raise funds for charity after the £89m deal for Mykhaylo Mudryk. #CFC