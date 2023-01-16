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Часть сделки по Мудрику. Челси сыграет с Шахтером в Донецке, когда город освободят от россиян

Англия
(1 голосов)

Крутой шаг

Часть сделки по Мудрику. Челси сыграет с Шахтером в Донецке, когда город освободят от россиян

Getty Images_

Новина українською

Спортивный обозреватель Standard Sport Низар Кинселла поделился интересной информацией в контексте перехода украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский "Челси".

"Шахтер", за который ранее выступал Мудрик, сыграет с "Челси" товарищеский поединок на "Донбасс Арене", когда Донецк уже будет освобожден от рашистских захватчиков. Собранные средства передадут на благотворительность.

Напомним, вчера, 15 января, Мудрик перешел в "Челси". Гранд АПЛ заплатил за трансфер Михаила 100 млн евро – 70 млн евро в виде фиксированной суммы и еще 30 млн евро бонусами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) война с россией Михаил Мудрик
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Комментарии (2)
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NoSoyEspanol (Alicante)
16.01.2023 в 13:27
Приїду на цей матч
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.01.2023 в 13:09
Дай Бог! Скоріше би....
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0
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