Тоттенхэм хочет подписать форварда Брайтона. У нападающего конфликт с Де Дзерби

"Тоттенхэм" хочет приобрести лучшего бомбардира "Брайтона" Леандро Троссарда. "Шпоры" уже сделали предложение, но пока прогресса в переговорах нет.

Ранее стало известно, что у Троссарда конфликт с Де Дзерби. Итальянский специалист не общается с форвардом, а свам Леандро хочет покинуть клуб.

В последдних трех играх форвард не попадает в состав. Он пропустил матчи с "Эвертоном", "Мидлсбро" и "Ливерпулем".

В этом сезоне Троссард провел за "Брайтон" 17 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бельгийца в 30 миллионов евро.

На чемпионате мира Троссард выходил на поле в каждом из 3-х матчей Бельгии в группе, но не отметился голевыми действиями.