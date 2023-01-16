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Тоттенхэм хочет подписать форварда Брайтона. У нападающего конфликт с Де Дзерби

Англия
(1 голосов)

Троссард – лучший бомбардир клуба

Тоттенхэм хочет подписать форварда Брайтона. У нападающего конфликт с Де Дзерби

GettyImages_

Новина українською

"Тоттенхэм" хочет приобрести лучшего бомбардира "Брайтона" Леандро Троссарда. "Шпоры" уже сделали предложение, но пока прогресса в переговорах нет.

Ранее стало известно, что у Троссарда конфликт с Де Дзерби. Итальянский специалист не общается с форвардом, а свам Леандро хочет покинуть клуб.

В последдних трех играх форвард не попадает в состав. Он пропустил матчи с "Эвертоном", "Мидлсбро" и "Ливерпулем".

В этом сезоне Троссард провел за "Брайтон" 17 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего бельгийца в 30 миллионов евро.

На чемпионате мира Троссард выходил на поле в каждом из 3-х матчей Бельгии в группе, но не отметился голевыми действиями.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Роберто Де Дзерби
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.01.2023 в 18:01
Піде за 35мл і візьмуть Бондаренко
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