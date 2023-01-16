Мойес рассказал, как его приглашали в МЮ: Сэр Алекс сказал, что уходит и я следующий. Я чуть не сполз на пол

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, как он получил работу в "Манчестер Юнайтед". "Меня даже не спросили: "Хочешь ли ты (возглавить "МЮ")?", – сказал шотландский специалист.

Дэвид Мойес проработал в "МЮ" с лета 2013-го по апрель 2014-го. Команда закончила чемпионат на 7-м месте, пропустив вперед "Тоттенхэм", "Эвертон", "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

"Я поехал к сэру Алексу домой... и он сказал: "Я ухожу в отставку, а ты следующий тренер "Манчестер Юнайтед". Не было собеседований, мне ничего не говорили. Меня не спросили: "Хочешь ли ты (возглавить "МЮ")?".

Я чуть не сполз на пол, потому что никто не знал, что сэр Алекс уходит в отставку. Никто не знал. Никто даже не предполагал и не думал об этом.

Я просто сказал что-то вроде "да, хорошо", я не думал, что смогу отказать, я даже не знал, что я в состоянии сказать "нет". А это было так просто.

В то время ко мне обращались два или три очень крупных клуба. Но когда сэр Алекс сделал предложение, было очень трудно сказать "нет", – сказал главный тренер "Вест Хэма" в подкасте The Diary of a CEO.

Мойес с 2019-го руководит "Вест Хэмом". Клуб при нем занимал 16-е, 6-е и 7-е места.