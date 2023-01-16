Боруссия Д заинтересовалась перспективным вингером Манчестер Юнайтед

"Боруссия" Дортмунд изучила условия аренды вингера "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланги, сообщает TalkSport. "Манкунианцы" готовы отпустить 20-летнего шведа этой зимой.

Энтони уступил место в составе Алехандро Гарначо и чтобы не мешать его развитию, клуб готов отпустить его в аренду.

Эланга заинтересован в переезде в Бундеслигу в большей мере, чем в аренде в "Борнмут" или "Эвертон", которые также интересуются игроком.

В перспективе Эланга может стать заменой форварду Юссуфе Мукоко, если сторонам не удастся продлить контракт. Последним интересуются "Челси", "Барселона" и "Ньюкасл".

В этом сезоне Эланга провел за "Юнайтед" 18 матчей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока сборной швеции в 25 миллионов евро.