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Боруссия Д заинтересовалась перспективным вингером Манчестер Юнайтед
Эланге нужно игровое время
Фото: twitter.com/ManUtd
"Боруссия" Дортмунд изучила условия аренды вингера "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланги, сообщает TalkSport. "Манкунианцы" готовы отпустить 20-летнего шведа этой зимой.
Энтони уступил место в составе Алехандро Гарначо и чтобы не мешать его развитию, клуб готов отпустить его в аренду.
Эланга заинтересован в переезде в Бундеслигу в большей мере, чем в аренде в "Борнмут" или "Эвертон", которые также интересуются игроком.
В перспективе Эланга может стать заменой форварду Юссуфе Мукоко, если сторонам не удастся продлить контракт. Последним интересуются "Челси", "Барселона" и "Ньюкасл".
В этом сезоне Эланга провел за "Юнайтед" 18 матчей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока сборной швеции в 25 миллионов евро.
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