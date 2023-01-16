Челси может продать одного из конкурентов Мудрика – СМИ

Лондонский "Челси" готов рассмотреть предложения относительно своего вингера Рахима Стерлинга.

Стерлинг перебрался из "Ман Сити" в "Челси" всего полгода назад за почти 50 млн фунтов стерлингов и подписал контракт до лета 2027 года. Однако, по информации footballinsider247.com, такие расходы, которые могут пойти просто на ветер, не остановят боссов клуба, чтобы отпустить его, если по игроку будут предложения. За это время он не смог оказать значительного влияния на игру своей новой команды, утверждают инсайдеры.