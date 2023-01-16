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Челси может продать одного из конкурентов Мудрика – СМИ
Лондонцы готовы рассматривать предложения
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" готов рассмотреть предложения относительно своего вингера Рахима Стерлинга.
Стерлинг перебрался из "Ман Сити" в "Челси" всего полгода назад за почти 50 млн фунтов стерлингов и подписал контракт до лета 2027 года. Однако, по
Напомним, что Стерлинг выступает на позиции левого вингера. Лишь вчера
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