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Челси может продать одного из конкурентов Мудрика – СМИ

Англия
(1 голосов)

Лондонцы готовы рассматривать предложения

Челси может продать одного из конкурентов Мудрика – СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" готов рассмотреть предложения относительно своего вингера Рахима Стерлинга.

Стерлинг перебрался из "Ман Сити" в "Челси" всего полгода назад за почти 50 млн фунтов стерлингов и подписал контракт до лета 2027 года. Однако, по информации footballinsider247.com, такие расходы, которые могут пойти просто на ветер, не остановят боссов клуба, чтобы отпустить его, если по игроку будут предложения. За это время он не смог оказать значительного влияния на игру своей новой команды, утверждают инсайдеры.

Напомним, что Стерлинг выступает на позиции левого вингера. Лишь вчера лондонцы приобрели на это амплуа украинца Михаила Мудрика.

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В статье: Рахим Стерлинг Челси (Лондон)
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Комментарии (2)
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SAID (Одесса)
16.01.2023 в 23:53
Незрозуміло, як за 50 лімонів стерлінґів можна купити 1 стерлинг?
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Artemanat (Кривой Рог)
16.01.2023 в 23:40
До саудів
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