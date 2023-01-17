Шесть месяцев Зинченко в Арсенале: фанатский забег на поле, вера в чемпионство, благодарность Артете

В воскресенье “Арсенал” выиграл в дерби у “Тоттенхэма” и увеличил от свой отрыв от “Манчестер Сити”. После 18 туров “Арсенал” лидирует в АПЛ, опережая “Сити” на восемь очков.

Александр Зинченко, как и ожидалось, начал этот матч в старте и был одним из ключевых игроков “Арсенала”, справившись со своими функциями в первом тайме, когда команда Микеля Артета продавила “Тоттенхэм” своим контролем, и после перерыва, когда “Арсенал” защищался.

Накануне дерби о роли украинца в “Арсенале” написал корреспондент The Telegraph Сэм Дин. Материал наполнен интересными инсайдами и остается актуальным и после матча.

Любовь Зинченко к Арсеналу

“Это исполнение детской мечты. Я фанател от “Арсенала” в детстве. Я наслаждался игрой “Арсенала”, когда за него играли Тьерри Анри и юный Сеск Фабрегас. Именно тогда я полюбил “Арсенал”, поэтому я очень рад переходу”, – говорил Зинченко после своего трансфера. И страсть Зинченко действительно искренняя. Иногда чрезмерно.

“Через несколько недель после старта своей карьеры в “Арсенале”, Зинченко предупредили за излишнюю эмоциональность. Конечно, это сделал не клуб, а Футбольная Ассоциация. Предупреждение от ФА пришло в виде письма после матча с “Фулхэмом”. “В момент хаоса, когда игроки “Арсенала” бурно праздновали победный гол Габриэла на 86-й минуте, возле углового флажка оказался и Зинченко. Украинец прыгал на спины своих одноклубников, размахивал руками и взаимодействовал с ликующими фанами на “Эмирейтс”. В этом не было ничего необычного, кроме одного но: Зинченко не играл в этом матче. Он даже не был запасным. Украинец был травмирован, поэтому смотрел за матчем с трибуны. По сути, он незаконно вторгся на поле. Правила остаются правилами и их нарушать нельзя. Зинченко заверил ФА, что это больше не повторится, и пока не нарушил свое слово", – рассказывает Сэм Дин.

Wth was that steward think running after Zinchenko ???????? pic.twitter.com/VMjSdG3t8p — JESUSproper (@ESRproper) August 28, 2022

Вера Зинченко в победу в чемпионате еще до старта первенства

“Арсенал” не может пробиться в первую четверку АПЛ с 2017 года. Под руководством Микеля Артеты команда занимала в чемпионате дважды восьмое место, и пятое в прошлом сезоне. Однако Зинченко с первых дней был убежден, что эта команда способна на большее.

“Много говорится о том, как сильно преобразился “Арсенал” после перехода Габриэла Жезуса из “Манчестер Сити”. После медленного старта из-за травм, Зинченко стал не менее трансформирующим игроком для лидера АПЛ. После нескольких триумфов с “Сити” в чемпионате Англии, Зинченко знает, какой должна быть команда для победы в турнирах. По информации Telegraph Sport, как только Зинченко перешел в “Арсенал”, он стал одной из самых заметных фигур в раздевалке “канониров”. Зинченко не устает повторять своим одноклубникам в “Арсенале” с первого дня, что эта команда способна выиграть чемпионат, и не должна соглашаться на что-то меньшее”.

Фото: FC Arsenal / Автор - невідомий

Зинченко как незаменимый игрок основы

Перед трансфером Зинченко мы с некоторой наивностью пытались предугадать, на какой позиции украинец будет играть в ”Арсенале” – левого защитника или центрхава? Ответ оказался очень простым: Зинченко исполняет обе роли одновременно, и универсальность украинца играет важную роль в игровой модели “Арсенала”.

“На поле ценность Зинченко для Артеты можно измерить несколькими способами. Во-первых, исходя из того, как тренер “Арсенала” выбирает состав. Зинченко играл в стартовом поединках с “Манчестер Юнайтед”, “Тоттенхэмом” и “Челси” до ЧМ, хотя ни к одному из них не был полностью готов в физическом плане. Похоже, что даже не полностью здоровый Зинченко может делать на поле, что не способны другие игроки “Арсенала”. Например, Зинченко пропустил почти месяц перед матчем с “Тоттенхэмом” в октябре, он тренировался всего два дня, был едва готов, но все равно вышел в старте. Зинченко сыграл прекрасный матч, “Арсенал” взял три очка, но цена победы оказалась слишком высока. Зинченко снова получил травму, а первая его игра спустя пять недель после восстановления… была против “Челси” на “Стэмфорд Бридж”, и он снова был великолепен. Когда Зинченко на поле, “Арсенал” больше забивает (в среднем 2.2 гола за матч против 1.8) и меньше пропускает (0.5 за матч против 0.9). В АПЛ он лидирует в своей команде по количество обычных и обостряющих передач в среднем за матч. Он играет и левого защитника, и центрхава, что позволяет “Арсеналу” так уверенно доминировать в матчах, как никогда ранее при Артете. Тренеры-соперники “Арсенала” стали выделять украинца. “Когда Зинченко играет, они абсолютно другая команда”, – сказал главный тренер “Оксфорд Юнайтед” Карл Робинсон в интервью Telegraph Sport. Робинсон сам в этом убедился. Его команда хорошо сдерживала “Арсенал” 60 минут в кубковом матче. Затем Зинченко появился на поле, “Арсенал” забил через три минуты, и в итоге победил со счетом 3:0”

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Жесткие требования Арсенала к физической форме

“Я пришел в "Арсенал" с точно таким же процентом жира, какой был в "Сити". В "Арсенале" несколько иные требования. Мне дали понять, что немного придется поработать, и я на этом пути. У меня уже гораздо лучший показатель, чем в "Сити”, – рассказывал Зинченко в октябре. Пауза на ЧМ позволила украинцу еще более усердно поработать над своими физическими показателями.

“Матчи Зинченко после возобновления чемпионата были среди его лучших в футболке “Арсенала”. В некоторой степени это связано с тем, что его больше не беспокоит старая травма. Во время сбора в Дубаи Зинченко трижды в день проводил тренировочные сессии с физиотерапевтами “Арсенала”. Трудолюбие Зинченко всегда было его отличительной чертой. Он ультрапрофессионал и вне поля. Украинец настолько одержим своей подготовкой, что украсил свой домашний тренировочной зал темами с “Эмирейтс”, стадионом “Арсенала”. В “Арсенале” более жесткие требования в форме, чем к “Сити” и никогда еще Зинченко не был в настолько хорошем физическом состоянии”.

Связь Зинченко с Артетой

Микелю Артеты и спортивному директору “Арсенала” Эду понадобилось несколько трансферных окон, чтобы построить такую команду, как им хотелось. Иногда им даже приходилось доплачивать за уход ненужных футболистов, как в случае с Обамеянгом. Ситуация с Зинченко была противоположная. Артете нужен был Зинченко и украинский футболист с радостью воссоединился с испанским менеджером, с которым они плодотворно работали в “Сити”.

“30-миллионный трансфер Зинченко был инициирован Артетой. Между Зинченко и Артетой создалась крепкая связь в “Манчестер Сити”. По информации Telegraph Sport, именно бывший ассистент Гвардиолы придумал использовать Зинченко в качество инвертированного левого защитника. Зинченко никогда не забывал что сделал для него Артета в Манчестере”.

Zinchenko and Arteta talking tactics while everyone else argues with each other pic.twitter.com/E56w1RVWdV — Sam Dean (@SamJDean) January 15, 2023

Жизнь вне футбола