Шесть месяцев Зинченко в Арсенале: фанатский забег на поле, вера в чемпионство, благодарность Артете

В воскресенье “Арсенал” выиграл в дерби у “Тоттенхэма” и увеличил от свой отрыв от “Манчестер Сити”. После 18 туров “Арсенал” лидирует в АПЛ, опережая “Сити” на восемь очков.

Александр Зинченко, как и ожидалось, начал этот матч в старте и был одним из ключевых игроков “Арсенала”, справившись со своими функциями в первом тайме, когда команда Микеля Артета продавила “Тоттенхэм” своим контролем, и после перерыва, когда “Арсенал” защищался.

Накануне дерби о роли украинца в “Арсенале” написал корреспондент The Telegraph Сэм Дин. Материал наполнен интересными инсайдами и остается актуальным и после матча.

“Это исполнение детской мечты. Я фанател от “Арсенала” в детстве. Я наслаждался игрой “Арсенала”, когда за него играли Тьерри Анри и юный Сеск Фабрегас. Именно тогда я полюбил “Арсенал”, поэтому я очень рад переходу”, – говорил Зинченко после своего трансфера. И страсть Зинченко действительно искренняя. Иногда чрезмерно.

“Арсенал” не может пробиться в первую четверку АПЛ с 2017 года. Под руководством Микеля Артеты команда занимала в чемпионате дважды восьмое место, и пятое в прошлом сезоне. Однако Зинченко с первых дней был убежден, что эта команда способна на большее.

Перед трансфером Зинченко мы с некоторой наивностью пытались предугадать, на какой позиции украинец будет играть в ”Арсенале” – левого защитника или центрхава? Ответ оказался очень простым: Зинченко исполняет обе роли одновременно, и универсальность украинца играет важную роль в игровой модели “Арсенала”.

“Я пришел в "Арсенал" с точно таким же процентом жира, какой был в "Сити". В "Арсенале" несколько иные требования. Мне дали понять, что немного придется поработать, и я на этом пути. У меня уже гораздо лучший показатель, чем в "Сити”, – рассказывал Зинченко в октябре. Пауза на ЧМ позволила украинцу еще более усердно поработать над своими физическими показателями.

Микелю Артеты и спортивному директору “Арсенала” Эду понадобилось несколько трансферных окон, чтобы построить такую команду, как им хотелось. Иногда им даже приходилось доплачивать за уход ненужных футболистов, как в случае с Обамеянгом. Ситуация с Зинченко была противоположная. Артете нужен был Зинченко и украинский футболист с радостью воссоединился с испанским менеджером, с которым они плодотворно работали в “Сити”.

