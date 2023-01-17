Вождь, гиперталант и лидер Ливерпуля. Кто играл под 15-м номером в Челси до Мудрика

В это до сих пор сложно поверить, но Михаил Мудрик присоединился к "Челси". Все рассчитывали увидеть вингера в футболке "Арсенала", однако аристократы оперативно вмешались и полностью удовлетворили финансовые аппетиты "Шахтера". Что ж, это действительность и большая история: не за каждого исполнителя платят 100 миллионов евро, а за украинца подавно.

Аудитория переваривает стоимость, контрактные обязательства, оценивает перспективы и прогнозирует будущее. Мы же сделаем наоборот – заглянем в прошлое и вспомним, кто выступал под 15 номером. Кто был до Мудрика?

Джон Данн

Позиция: вратарь

вратарь Когда носил номер: сезон 1965/66

Джон Данн является воспитанником клуба, но ему не посчастливилось играть во времена Питера Бонетти — культового для "Челси" голкипера, обладателя Кубка Англии, Кубка английской лиги, Кубка обладателей кубков-1970/71, а также чемпиона мира-1966. Поэтому статистика парня очень скупа - всего 13 появлений на поле.

С другой стороны, Данн реализовал себя в другом месте - стал локальной легендой "Астон Виллы" и "Чарльтон Атлетик". Тоже неплохо.

Мэл Донаги

Позиция: левый защитник

левый защитник Когда носил номер: сезон 1993/94

До прибытия на "Стэмфорд Бридж" Мэл Донаги представлял интересы североирландского "Ларна", "Лутона" и "Манчестер Юнайтед". Сэр Алекс Фергюсон откровенно рисковал с приглашением 31-летнего футболиста, однако тот каши не испортил. Считался хорошей затычком в кризисные моменты и благодаря готовности ждать был вознагражден Суперкубком Англии, Кубком обладателей Кубков и Суперкубком Европы-1991.

Донаги ведет борьбу с Ширрером, фото - Getty Images

В 1992 Донаги примерил синие цвета и даже в тридцать пять подтвердил собственную актуальность — принял участие в 70 поединках и в кампании 1993/94 добрался до финала Кубка Англии. Правда, там Мэл не появился, плюс, лондонцы уступили 0:4 - очередную чашку забрал "Манчестер Юнайтед".

Энди Майерс

Позиция: левый защитник

Когда носил номер: сезон 1994/95, сезон 1998/99

Выпускник академии посвятил команде восемь сезонов, однако все они показались неравномерными — перспективы испортили регулярные травмы. Отметим, что Майерс признан лучшим молодым игроком "аристократов" в начале 90-х, является триумфатором Кубка Англии и Кубка УЕФА-1998, однако глобально не оправдал ожиданий.

Примечательно, что после ухода его карьера резко покатилась вниз – "Брэдфорд", "Колчестер Сити" и "Брентфорд", где Энди выделили менее 1000 минут. Сегодня работает в структуре "Челси", отвечает за арендованных исполнителей.

Дэвид Ли

Позиция: центральный защитник

центральный защитник Когда он носил номер: 1996-1998 гг.

Еще один питомец, которых задохнулся под давлением безумной конкуренции. На первый взгляд, Ли может похвастаться 145 матчами и периодами, за которые выглядел относительно хорошо, но разве четыре аренды не намекают на противоречивый класс центрбека? Да и ввиду того, что Дэвид находился на балансе целых десять лет, статистика точно не выдающаяся.

Довольно красноречиво, что, попрощавшись с "Челси", Ли сменил девять коллективов и суммарно провел менее 50 официальных встреч.

Самуэле Далла Бонна

Позиция: центральный полузащитник

центральный полузащитник Когда носил номер: сезон 1998/99

На счету Делла Боны - 77 поединков и 6 голов, один из которых влетел в сетку "Ливерпуля". Хотя это не самая большая заслуга итальянца — переехав в Великобританию в семнадцатилетнем возрасте, он так сильно взбесил своим поступком функционеров, что те изменили законодательство, чтобы в дальнейшем не потерять талантливую молодежь.

Стоил ли бывший капитан юношеской сборной Италии таких усилий и реакции? Самуэле прочили светлое будущее, он действительно котировался в глазах тренерского штаба "аристократов", но настоящий уровень был обнаружен в "Милане", где центрхав оказался в 2002-м. Вот вы знали, что он победитель Лиги чемпионов? Заодно это говорит о тогдашнем состоянии "Челси" - клуб цеплялся за футболиста, предлагал пролонгацию, а полузащитник растворился, как только приехал на родину.

Марио Мельхиот

Позиция: правый защитник

правый защитник Когда носил номер: 1999-2004 гг.

Марио Мельхиот провел добротную карьеру - высоко ценился Луи ван Галем в "Аяксе", а затем - Клаудио Раньери в "Челси". Был железобетонным игроком стартовой обоймы (164 матча), кроме непосредственных защитных действий активно поддерживал атаку - показательно, что его гол, забитый "Манчестер Юнайтед" в Суперкубке Англии-2000, поставил точку в соперничестве и позволил лондонцам триумфовать.

Возможно, союз длился бы дольше, но в 2003-м пришел всем известный российский олигарх и начал тотальную перестройку. Паулу Феррейра перекрыл кислород амбициям Мельхиота, поэтому пришлось искать новое пристанище - в дальнейшем в его биографии были "Бирмингем Сити", "Ренн", "Уиган Атлетик" и катарский "Умм-Салаль".

Дидье Дрогба

Позиция: центральный нападающий

центральный нападающий Когда носил номер: 2004-2006 гг.

Думаем, не следует разжевывать, кто такой Дидье Дрогба. Титан, вождь, "убийца" в штрафной, стопроцентно один из лучших трансферов в истории "синих" - хвалебные эпитеты можно подбирать очень долго. Человек-эпоха, который своей результативностью принес 16 престижных наград, в том числе вожделенный кубок Лиги чемпионов.

Флоран Молуда

Позиция: левый вингер

левый вингер Когда носил номер: 2007-2013 гг.

Флорана Малуда трудно назвать ключевым футболистом "Челси", однако он точно воспринимался важным винтиком в тактических расчетах почти всех коучей, с которыми работал. Примечательно, что француза, как и Мудрика, пенсионеры перехватили в последний момент — нападающий планировал согласовать контракт с "Ливерпулем".

Флоран не обошел знаковые трофеи, однако с началом кампании 2012/13 стало очевидно, что универсал не "вписывается" в новые времена и должен уйти. Как итог, Малуда был переведен в резерв, дождался завершения трудового договора и свободным агентом присоединился к Трабзонспору.

Кевин Де Брюйне

Позиция: атакующий полузащитник

атакующий полузащитник Когда носил номер: сезон 2013/14

Жозе Моуринью любит оправдывать себя, почему Кевин Де Брюйне не заиграл под его руководством. 425 минут - скромно, чтобы дать твердую оценку по поводу квалификации, но хорошо, что ситуация сложилась так, как сложилась. Можно понять обе стороны: Особенный оперировал теми, кто мог дать результат здесь и сейчас, а Де Брюйне была необходима практика.

Как бы там ни было, все остались в выигрыше - Моуринью выполнил срочные задания, став чемпионом АПЛ 2014/15, а бельгиец воспользовался шансом в аренде и впоследствии превратился в звезду мирового масштаба. Кто знает, как бы все произошло, если бы Де Брюйне придержали или замариновали на Стэмфорд Бридж.

Мохаммед Салах

Позиция: правый вингер

правый вингер Когда носил номер: сезон 2013/14

А вот в этом случае Моуринью настаивает: он стал инициатором покупки Салаха, согласился отдать египтянина в аренду, но не собирался окончательно отпускать. Логика проста: вингер прибыл совсем зеленым, морально неготовым, к тому же в команде погоду делали Эден Азар и Виллиан. Ну, ничего – Мохамед прекрасно себя зарекомендовал, когда избавился от всестороннего давления, а на Туманный Альбион вернулся сложившейся звездой.

Папе Джилободжи

Позиция: центральный защитник

центральный защитник Когда носил номер: сезон 2015/16

Ноунейм, "выстреливший" в "Нанте", однако с переходом в элитный эшелон быстро исчез с радаров. "Челси" заплатил 3,5 миллиона евро (фактически копейки), поэтому не волновался, когда Джилободжи был задействован на несколько минут в Кубке английской лиги, а затем провалился в многочисленных арендах. Сегодня выступает в турецком "Газишехире", который идет на двенадцатой строчке Суперлиги. Блеск.

Виктор Мозес

Позиция: правый полузащитник

Когда носил номер: 2016-2019 гг.

Виктор Мозес мог также потеряться в водовороте аренд, но нигерийцу повезло с назначением Антонио Конте. Алленаторе применил привычный для себя рисунок 3-5-2 и такой универсал, как Мозес, прекрасно подошел под необходимую модель (настолько, что Антонио понадобился даже после переезда в "Интер").

Это именно тот эпизод, когда футболист полностью зависим от тренерской идеи и теряет свой потенциал, стоит специалисту только уйти. Мозес приложил невероятные усилия в сезоне 2016/17, взял АПЛ и Кубок Англии, но оказался неактуальным и докатился до чемпионата страны-оккупанта.

Курт Зума

Позиция: центральный защитник

Когда носил номер: 2019-2022 гг.

Курт Зума - еще один персонаж, лучше продемонстрировавший себя за пределами "Челси". Француз не был ужасным, стал довольно старательным парнем, но нашел желанную стабильность только с трансфером в "Вест Хэм Юнайтед". Согласитесь, аристократы просто так не отпустят важного исполнителя, а тут ухватились за предложение в 35 миллионов евро и ни о чем не пожалели.

Надеемся, Михаил Мудрик докажет, что стоит потраченных средств и напишет свою историю с пятнадцаткой на спине. Номер имеет и положительные, и не очень примеры, но мы верим, что все будет хорошо.