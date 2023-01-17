Астон Вилла купила 19-летнего колумбийского форварда из МЛС за 16 млн евро

"Астон Вилла" сообщила на своем сайте о договоренности с "Чикаго Файр" о трансфере 19-летнего колумбийца Джона Дурана.

Указывается, что игрок переедет в Бирмингем при успешном прохождении медосмотра и получении трудовой визы.

Отметим, что портал Transfermarkt указывает, что сумма трансфера составляет 16,64 млн. евро. При этом сам Дуран оценивается в 6 млн. евро.

Парень переехал в США из "Энвигадо" год назад. За это время сыграл в 27 матчах МЛС, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В сентябре прошлого года Дуран дебютировал в сборной Колумбии и имеет уже на счету три сыгранных матча.

"Астон Вилла" после 19 сыгранных матчей занимает 11-ю строчку в АПЛ. Дуран – вторая покупка этой зимой. Ранее бирмингемцы приобрели за 13,5 млн евро защитника Алекса Морено из "Бетиса".