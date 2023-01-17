Эль-Класико утратило шарм, а Пеп – амбиции. Главные выводы футбольной недели. Аудиомнение #188

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Почему Марсиаль не тянет нагрузки? Когда в АПЛ будут нормально судить? Что необходимо "Реалу" для полноценной перестройки? Провал "ПСЖ" из-за формы лидеров, мотивация сегодняшнего "Манчестер Сити", целостность "МЮ", важность Зинченко для Артеты и Рашфорда для Тен Хага – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00:00 – Всем привет!

00:00:31 – "Наполи" – "Ювентус" (5:1);

00:03:27 – "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" (2:1);

00:10:28 – "Тоттенхэм" – "Арсенал" (0:2);

00:13:43 – "Реал" – "Барселона" (1:3);

00:20:59 – "Ренн" – "ПСЖ" (1:0);

00:22:46 – Не попадайте в офсайд!