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Пирс Морган считает, что рано судить, играет ли МЮ лучше без Роналду: Их уничтожит Арсенал и тогда я напомню, что они выгнали величайшего

Англия
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Друг Криштиану продолжает собирать просмотры на его имени

Пирс Морган считает, что рано судить, играет ли МЮ лучше без Роналду: Их уничтожит Арсенал и тогда я напомню, что они выгнали величайшего

Фото: PIERS MORGAN - TWITTER

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Журналист и телеведущий Пирс Морган ответил на вопрос, стал ли "Манчестер Юнайтед" играть лучше после ухода Криштиану Роналду. "Давайте пока не будем поднимать шумиху", – сказал он.

У "Юнайтед" серия из 9 побед подряд в официальных встречах, клуб не теряет очки с 6-го ноября. Тогда "манкунианцы" уступили "Астон Вилле" в АПЛ (1:3).

"Почему бы вам не вернуться с этим вопросом в воскресенье вечером и не посмотреть, насколько дерзким "Юнайтед" будет тогда? Я наблюдал за ними. Они обыграли несколько команд и добились хорошего результата в игре против "Сити".

Давайте пока не будем поднимать шумиху, я думаю, что мы ("Арсенал") полностью уничтожим их в воскресенье, и тогда я напомню им, что они умудрились выгнать величайшего футболиста в истории, потому что решили, что это отличная идея.

Другой вопрос, который я хотел бы задать, заключается в том, забьет ли кто-нибудь из этого блестящего нового состава "Юнайтед" столько голов в этом сезоне, сколько Роналду забил за них в прошлом сезоне?", – сказал Морган.

Отметим, что "Юнайтед" обыграл "Арсенал" в первом круге АПЛ в этом сезоне (3:1).

Напомним, что именно Морган – любимый журналист Криштиану. Португалец доверяет ему важные и откровенные интервью, как перед чемпионатом мира, в котором Роналду заявил, что не уважает тен Хага. После этого "Юнайтед" разорвал контракт с нападающим.

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В статье: Криштиану Роналду Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Пирс Морган
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Источник:
talksport.com

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