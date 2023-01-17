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Английский миллиардер Рэтклифф публично заявил об интересе к покупке Манчестер Юнайтед

Англия
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Английский миллиардер Рэтклифф публично заявил об интересе к покупке Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images

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Английский миллиардер Джим Рэтклифф подтвердил, что он заинтересован в покупке "Манчестер Юнайтед". "Мы официально включились в этот процесс", – заявил представитель главы химической компании Ineos.

"Юнайтед" ожидает получить от продажи всех акций клуба 5 миллиардов фунтов. Рассматривается также сделка по миноритарному пакету, но этот исход маловероятен.

Ожидается, что официальные торги начнутся в следующем месяце, а продажа может быть завершена уже в конце сезона. На клуб есть несколько претендентов, среди которых инвестиционные фонды из Катара и Саудовской Аравии. Сообщается, что совладелец "Юнайтед" Аврам Глейзер в декабре летал в Доху, чтобы провести ряд неофициальных встреч.

Проблемой для Рэтклиффа может стать то, что Ineos уже владеют "Ниццей", а клубы с одним и тем же владельцем не имеют права участвовать в одном еврокубке. В компании рассматриваются разные формы управления клубом.

Напомним, что Рэтклифф претендовал на покупку "Челси" весной 2022-го, но уступил в борьбе тандему американских владельцев с Тоддом Боэли.

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В статье: Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
thetimes.co.uk

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