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Английский миллиардер Рэтклифф публично заявил об интересе к покупке Манчестер Юнайтед
Фанаты "Манчестер Юнайтед" готовят шампанское
Фото: Getty Images
Английский миллиардер Джим Рэтклифф подтвердил, что он заинтересован в покупке "Манчестер Юнайтед". "Мы официально включились в этот процесс", – заявил представитель главы химической компании Ineos.
"Юнайтед" ожидает получить от продажи всех акций клуба 5 миллиардов фунтов. Рассматривается также сделка по миноритарному пакету, но этот исход маловероятен.
Ожидается, что официальные торги начнутся в следующем месяце, а продажа может быть завершена уже в конце сезона. На клуб есть несколько претендентов, среди которых инвестиционные фонды из Катара и Саудовской Аравии. Сообщается, что совладелец "Юнайтед" Аврам Глейзер в декабре летал в Доху, чтобы провести ряд неофициальных встреч.
Проблемой для Рэтклиффа может стать то, что Ineos уже владеют "Ниццей", а клубы с одним и тем же владельцем не имеют права участвовать в одном еврокубке. В компании рассматриваются разные формы управления клубом.
Напомним, что Рэтклифф претендовал на покупку "Челси" весной 2022-го, но уступил в борьбе тандему американских владельцев с Тоддом Боэли.
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