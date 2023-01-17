  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок Англии. Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1. Замены Клоппа сработали
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Англии. Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1. Замены Клоппа сработали

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Красные вышли в четвертый раунд, победив в переигровке Вулвз 

Кубок Англии. Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1. Замены Клоппа сработали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, третий раунд, переигровка. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” – “Ливерпуль” 0:1

Гол: Эллиотт 13

“Вулверхэмптон”: Са – Лембикиса (Семеду 46), Гомеш, Коллинз, Хонни (Поденсе 64) – Ходж (Нуньеш 46), Невеш – Траоре, Моутинью (Кунья 65), Аит-Нури – Хименес (Коста 84)

“Ливерпуль”: Келлехер – Милнер (Филлипс 66), Гомес, Конате, Цимикас – Кейта, Байчетич (Фабиньо 75), Тьяго (Доук 75) – Эллиотт, Гакпо (Салах 66), Карвалью (Джонс 66)

Предупреждения: Траоре 43 – Тьяго 57, Филлипс 71, Гомес 90+2

“Форест Грин Роверс” (III) – “Бирмингем Сити” (II) 1:2

Голы: Стивенсон 8 – Юткевич 50, Лонг 65

“Суонси Сити” (II) – “Бристоль Сити” (II) 1:1

Голы: Купер 73 – Сайкс 62

“Уиган Атлетик” (II) – “Лутон Таун” (II) 1:1

Голы: Эсгор 46 – Вудроу 51

“Вест Бромвич Альбион” (II) – “Честерфилд” (V) 3:0

Голы: Свифт 23, Рогич 48, Ливермор 54

Матч “Аккрингтон Стэнли” (III) – “Борэм Вуд” (V) перенесен из-за неудовлетворительного качества газона

По теме
yellow-arrow
Николини: Будем жалеть о потере Мудрика, однако продолжим упорно работать
yellow-arrow
Официально: Вулверхэмптон подписал полузащитника ПСЖ Сарабию
yellow-arrow
Арсенал сделал запрос по звездному вингеру Байера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Бристоль Сити Кубок Англии Вест Бромвич Альбион Ливерпуль Бирмингем Сити Лутон Таун Суонси Уиган Честерфилд Харви Эллиотт Форест Грин Роверс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде