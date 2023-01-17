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Кубок Англии. Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1. Замены Клоппа сработали
Красные вышли в четвертый раунд, победив в переигровке Вулвз
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, третий раунд, переигровка. Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” – “Ливерпуль” 0:1
Гол: Эллиотт 13
“Вулверхэмптон”: Са – Лембикиса (Семеду 46), Гомеш, Коллинз, Хонни (Поденсе 64) – Ходж (Нуньеш 46), Невеш – Траоре, Моутинью (Кунья 65), Аит-Нури – Хименес (Коста 84)
“Ливерпуль”: Келлехер – Милнер (Филлипс 66), Гомес, Конате, Цимикас – Кейта, Байчетич (Фабиньо 75), Тьяго (Доук 75) – Эллиотт, Гакпо (Салах 66), Карвалью (Джонс 66)
Предупреждения: Траоре 43 – Тьяго 57, Филлипс 71, Гомес 90+2
“Форест Грин Роверс” (III) – “Бирмингем Сити” (II) 1:2
Голы: Стивенсон 8 – Юткевич 50, Лонг 65
“Суонси Сити” (II) – “Бристоль Сити” (II) 1:1
Голы: Купер 73 – Сайкс 62
“Уиган Атлетик” (II) – “Лутон Таун” (II) 1:1
Голы: Эсгор 46 – Вудроу 51
“Вест Бромвич Альбион” (II) – “Честерфилд” (V) 3:0
Голы: Свифт 23, Рогич 48, Ливермор 54
Матч “Аккрингтон Стэнли” (III) – “Борэм Вуд” (V) перенесен из-за неудовлетворительного качества газона
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