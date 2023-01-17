Официально: Вулверхэмптон подписал полузащитника ПСЖ Сарабию

"Вулверхэмптон" объявил о подписании полуазщитника "ПСЖ" Пабло Сарабии. За 30-летнего испанца заплатили всего 5 миллионов евро.

Стороны подписали контракт до лета 2025-го.

Лопетеги знает Сарабию по сборной Испании U19 в которой он назначил полузащитника капитаном. Та команда победила на молодежном Евро.

В прошлом сезоне Сарабия выступал в аренде за "Спортинг", в котором вернулся к показателям результативности ещё из "Севильи": хавбек провел 47 матчей, забил 22 гола и отдал 10 голевых передач.

Вернувшись из аренды и получив немного игрового времени при Галтье, он все же не смог закрепиться в составе. Это было практически невозможно, так как первую половину сезона Месси, Неймар и Мбаппе проводят практически без повреждений и находятся в хорошей форме.

В этом сезоне Сарабия выходил на поле 19 раз и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 20 миллионов евро. Пабло является воспитанником академии "Реала".