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Официально: Вулверхэмптон подписал полузащитника ПСЖ Сарабию
Лопетеги продолжает вооружаться испанцами
Фото: https://twitter.com/Wolves
"Вулверхэмптон" объявил о подписании полуазщитника "ПСЖ" Пабло Сарабии. За 30-летнего испанца заплатили всего 5 миллионов евро.
Стороны подписали контракт до лета 2025-го.
Лопетеги знает Сарабию по сборной Испании U19 в которой он назначил полузащитника капитаном. Та команда победила на молодежном Евро.
В прошлом сезоне Сарабия выступал в аренде за "Спортинг", в котором вернулся к показателям результативности ещё из "Севильи": хавбек провел 47 матчей, забил 22 гола и отдал 10 голевых передач.
Вернувшись из аренды и получив немного игрового времени при Галтье, он все же не смог закрепиться в составе. Это было практически невозможно, так как первую половину сезона Месси, Неймар и Мбаппе проводят практически без повреждений и находятся в хорошей форме.
В этом сезоне Сарабия выходил на поле 19 раз и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 20 миллионов евро. Пабло является воспитанником академии "Реала".
A pre-match addition to the pack ✍️#WelcomeSarabia pic.twitter.com/nBmCSI44qF— Wolves (@Wolves) January 17, 2023
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