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Фаната, ударившего Рамсдейла, нашли и он предстанет перед судом. В поисках помогал Тоттенхэм
Глупо было надеятся скрыться
Фото: Sky Sport
Правоохранительные органы нашли мужчину, ударившего ногой голкипера Аарона Рамсдейла после матча "Тоттенхэма" с "Арсеналом" (0:2). Ему предъявили обвинения в нападении на футболиста, теперь он предстанет перед судом.
"Мужчине предъявлено обвинение в нападении на игрока "Арсенала" после матча на стадионе Тоттенхэм Хотспур в воскресенье, 15 января. Он должен предстать перед магистратским судом Хайбери в пятницу, 17 февраля.
Следственной группе столичной полиции в ее расследовании помогал футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур", – приводит заявление полиции Daily Mail.
Эпизод произошел после финального свистка. Сначала к Рамсдейлу подошел нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон, который начал толкать голкипера "Арсенала". Когда игроки отошли к воротам, на рекламный щиток вскочил фанат и ударил ногой вратаря.
Рамсдейл был признан лучшим игроком встречи.
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