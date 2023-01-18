Фаната, ударившего Рамсдейла, нашли и он предстанет перед судом. В поисках помогал Тоттенхэм

Правоохранительные органы нашли мужчину, ударившего ногой голкипера Аарона Рамсдейла после матча "Тоттенхэма" с "Арсеналом" (0:2). Ему предъявили обвинения в нападении на футболиста, теперь он предстанет перед судом.

"Мужчине предъявлено обвинение в нападении на игрока "Арсенала" после матча на стадионе Тоттенхэм Хотспур в воскресенье, 15 января. Он должен предстать перед магистратским судом Хайбери в пятницу, 17 февраля. Следственной группе столичной полиции в ее расследовании помогал футбольный клуб "Тоттенхэм Хотспур", – приводит заявление полиции Daily Mail.

Эпизод произошел после финального свистка. Сначала к Рамсдейлу подошел нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон, который начал толкать голкипера "Арсенала". Когда игроки отошли к воротам, на рекламный щиток вскочил фанат и ударил ногой вратаря.

Рамсдейл был признан лучшим игроком встречи.