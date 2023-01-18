Как Эрик тен Хаг меняет Манчестер Юнайтед - от кризисного клуба до претендента на титул в АПЛ

Победа над “Манчестер Сити” стала для “Манчестер Юнайтед” девятой подряд во всех турнирах. Такой хорошей серии у “Юнайтед” не было еще со времен Моуриньо. А десять побед подряд – это было в последний раз еще в эпоху сэра Алекса Фергюсона.

После триумфа в дерби о “Манчестер Юнайтед” заговорили как об еще одном претенденте на чемпионство. Отставание от “Манчестер Сити” составляет всего одно очко, до “Арсенала” – восемь, но впереди еще весь второй круг.

Эрик тен Хаг и игроки “Юнайтед” отмахиваются от этих разговоров и называют их преждевременными. Но такая реакция на последние победы не может не льстить нидерландскому тренеру.

Компетенция тен Хага не вызывает ни у кого сомнения. Но как все начиналось! После двух стартовых поражений “Брайтону” и “Брентфорду” нового тренера “Манчестер Юнайтед” сравнивали с Франком де Буром, “худшим менеджером в истории АПЛ”, который был уволен из “Кристал Пэлас” после четырех поражений в стартовых четырех турах.

Но, конечно же, у тен Хага нет ничего общего с де Буром помимо национальности и экс-работы в “Аяксе”. Он быстро смог адаптироваться к новой лиге, завоевать всеобщее доверие и авторитет. Наверное, лучший комплимент тен Хагу – это ремарка игрока “Аль-Насра” Криштиану Роналду, заявившего, что он не испытывает уважение к нидерландскому тренеру МЮ. Это стоит многого.

Работа с базисом

Все начинается с железной дисциплины и жестких требований.

Первое знакомство с командой у тен Хага состоялось в последнем туре прошлого сезона АПЛ. “Манчестер Юнайтед” проиграл “Кристал Пэлас” в гостевом матче и только благодаря параллельному поражению “Вест Хэма” смог попасть в Лигу Европы, а не Лигу конференций.

“Команда играла без веры. Я не видел динамики. Психологическая сопротивляемость была очень низкой, – вспоминал недавно тен Хаг в интервью Voetbal International. – Я видел это как сторонний наблюдатель, а затем убедился после первых недель в клубе”.

Тен Хаг хотел не только объединить команду, но и подчинить ее общим правилам. В некоторых помещениях клубной базы отключен Wi-Fi, чтобы игроки больше общались между собой, а не погружались в гаджеты. Во время еды пользоваться телефонами запрещено. Игроки должны собираться для еды вместе после матчей и часто перед тренировками. Все иностранные игроки обязаны учить английский. Команда вместе должна праздновать забитые голы. Все травмированные или дисквалифицированные игроки должны посещать матчи “Юнайтед”, и оставаться на стадионе до финального свистка. Тен Хаг и его помощник Митчелл ван дер Гаг очень прямолинейны в общении с футболистами, и они ценят игроков, которые умеют принимать критику. И главное – никаких опозданий.

Маркус Рашфорд блестяще проводит зимние месяцы, но в игре с “Вулверхэмптоном” в 18-м туре он неожиданно оказался в запасе. Как оказалось, футболист проспал и опоздал на командное собрание. Правила действует для всех.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Авторитаризм тен Хага не действовал бы, если бы команда не показывала результатов на поле. Но как рассказывает источник The Athletic, тен Хаг воспринимается игроками как искренний и порядочный человек, но в то же время он остается жестким, серьезным, целеустремленным, внимательным к деталям, не прощающим непрофессионализм, неряшливость или недостаток усилий. “С одной стороны он нравится игроками и они им восхищаются, с другой – они всегда должны быть на чеку. В этом есть своя изюминка”.

Тен Хаг готов к смелым решениям. После игры с “Брентфордом” он посадил на скамейку Роналду и Магуйара. Первого больше нет в клубе, с вторым “Юнайтед” готов расстаться при первой возможности. Показательна история с Джейдоном Санчо. 73-миллионный вингер не играет за первую команду с конца октября. У Санчо нет какой-то травмы, по-мнению тен Хага он просто не готов “психологически и физически” к футболу. Тен Хаг принимает решение отправить Санчо на самовосстановление в тот момент, когда у команды очень мало опций в атаке.

“Может был определенный риск в том, что мы установили такую жесткую дисциплину”, – рассказывал тен Хаг после истории с Рашфордом. – Но если ты хочешь развить что-то особенное, нужно создать победную психологию, а для ее появления нужно идти таким путем”. Тен Хан понимает, что он сам должен соответствовать установленным для игроков стандартам. “Если игроки будут недисциплинированными, и если ты не будешь следовать этим же ценностям и правилам, которые установлены в целом для команды и персонала, тогда в раздевалке не будет единства, и тебе будет только хуже”.

Бруну Фернандеш и Лук Шоу с первых дней позитивно высказывались о методах тен Хага. “Совсем недавно некоторые наши футболисты играли сами за себя, теперь мы играем как команда”, – сказал Бруну Фернандеш после победы в дерби. Как признается Каземиро, немногие тренеры в его карьере были настолько одержимы желанием победить, как тен Хаг. “Он трудолюбивый тренер, который требует многого от футболистов, для нас важно всегда показывать свой максимум”.

Каземиро стал прекрасным трансфером для “Юнайтед”. “Мы хотим брать только лучших. Игроки, которых мы подписываем в “Юнайтед” должны соответствовать наивысшим стандартам”, – считает тен Хаг. Новый подход МЮ к трансферам – еще одно достижение нидерландца.

(Борис Сорокин)

Работа с трансферами

Трансферы "манкуниацев" после ухода сэра Алекса Фергюсона напоминали действия новичка в игре "Football Manager". Это когда благодаря предыдущим достижениям у клуба накопилось много денег, и за эти средства покупали дорогих футболистов с именем.

Однако дорогой – не значит качественный. В начале января тен Хаг заявил, что большинство покупок МЮ в прошлом были средними, а это совсем не уровень "красных дьяволов", который мы привыкли видеть при Фергюсоне. Кстати, шотландца тен Хаг обожает и объясняет, почему хочет строить команду по опыту именно сэра Алекса:

"Его команды отличались сплоченностью, единством и духом. Их нельзя было просто обыграть. Подписывая игроков, ты смотришь на их уровень и технические навыки. Но еще надо обращать внимание и на психологию, их устойчивость. Нам надо было вернуть это", – пояснил тен Хаг.

В сезоне 19/20 на трансферы было потрачено почти 235 млн евро, через два года еще огромная сумма в 142 млн евро. Логично, что когда пришел тен Хаг – летом 2022-го – под него тоже нужно было пригласить игроков. И это были те переходы, которые были нужны именно нидерландцу, а не руководству или менеджменту клуба (трансфер того же Роналду).

Сначала тен Хаг пригласил Эриксена. Тренеру нужно было укрепить центр поля за счет опытного футболиста. В этом было комбо: Кристиан играл и в нидерландском, и в английском футболе. Был лишь вопрос, выдержит ли датчанин высокий темп игры, учитывая его инцидент с сердечным приступом на Евро-2020. 27 проведенных матчей на данный момент более, чем подтверждают правильность трансфера. Даже Погба, на позицию которого пришел Эриксен, играл реже.

Точечные усиления продолжались. В пару к Эриксена "Манчестер Юнайтед" приобрел настоящее сокровище – Каземиро. Его вклад в значительное количество трофеев "Реала" трудно переоценить, а хорошего опорника у "манкунианцев" ой как давно не было. Кроме этого тен Хаг привел трех "своих" игроков: Антони, Маласию и Мартинеса. К таким всегда больше всего вопросов, и на этот раз без них не обошлось (особенно если говорить о 100 млн за бразильца). Однако эти исполнители, даже после критики футбольного общества, четко делают свою работу. Да, есть еще куда развиваться (им 22, 23 и 24 года соответственно), однако они сделали ощутимый вклад в текущие результаты команды.

Зимой клуб вышел на трансферный рынок в поиске нападающего. Если бы тен Хаг мог это сделать прошлым летом, то он бы еще тогда присмотрел какую-то подходящую кандидатуру, ведь нидерландский специалист еще до июля понимал, что с Роналду в старте развитие команды невозможно. Вегхорст – временная опция на острие атаки. Тен Хаг доверяет Марсьялю (что важно не слишком результативному форварду), однако француз не может играть во всех матчах.

(Максим Кучер)

Работа с организацией команды

Давно в "Манчестер Юнайтед" не было тренера, который может поставить интересы команды выше определенного игрока. Криштиану Роналду стал как раз таким игроком. Уже очень много было комментариев на эту тему, но стоит отметить основной тезис: если весь коллектив в матче играет только на одного футболиста, то это не "коллектив". Роналду в свои лучшие годы был частью командного механизма, но, к сожалению, он не вино и со временем его класс пошел на спад.

На данный момент в МЮ нет ярко выраженного лидера среди игроков. Однако в команде он есть – это Эрик тен Хаг. Он всем руководит, он за все отвечает. И это не речь об эгоизме, это речь о правильном распределении обязанностей. В трансферы, построение игры, выбор исполнителей на матчи не должен вмешиваться никто, кроме тренерского штаба. Эти границы тен Хаг ярко очертил, и "манкунианцы" за ними сейчас существуют.

Футболисты в команде тен Хага должны иметь хорошую физическую выносливость. В большинстве матчей – даже против команд со дна турнирной таблицы или низших дивизионов, на игру выходит тот же состав. Резервисты довольно редко получают полноценный шанс, разве что за счет травм основных исполнителей. Тот же Магуайр уже точно не ключевой исполнитель. Сейчас в его распоряжении разве несколько минут в конце матча. Тен Хаг скорее выберет поставить в центр защиты Люка Шоу (если лазарет переполнен), который четко выполнит указания наставника, чем Магуайра из-за того, что он номинально центральный защитник.

Тен Хаг доверяет тем футболистам, которые показывают уровень на тренировках и выкладываются в матчах. Он не склонен к фаворитизму и доверяет не только игрокам, с которыми работал ранее (Антони, Маласия и Мартинез), а и, например вышеупомянутому Марсьялю или тому же Гарначо. Молодой аргентинец очень сильно раскрылся в этом сезоне, хотя на его позиции много конкурентов. Кроме этого тен Хаг сразу определил де Хеа, как номер один в воротах команды, отправив Хендерсона в аренду и взяв дублеров "для галочки". Донни ван де Бек так и не смог реанимировать свою карьеру в МЮ, хотя в “Аяксе” тен Хага он был одним из ключевых футболистов. Воспитанник клуба Джеймс Гарнер без каких-то сантиментов был продан в “Эвертон”, поскольку тен Хаг не видел его в основе.

(Максим Кучер)

Эпилог. Маркус Рашфорд

По-своему замечательной история с возвращением “Манчестер Юнайтед” стала благодаря Маркусу Рашфорду. Фанат МЮ на протяжении всей своей жизни, Рашфорд, казалось в последние сезоны нес на своих плечах весь груз разочарований и негатива, который окутывал “Манчестер Юнайтед”. Он играл через боль, его использовали не на своей позиции, и создавалось ощущение, что многообещающая карьера вингера сборной Англии зашла в тупик.

Но тен Хаг поверил в Рашфорда, а 25-летний футболист в свою очередь поверил в проект тен Хага. Впервые за три года Рашфорд играет без травм, избавившись наконец от болей в спине, плече и лодыжке. Рашфорд играет с улыбкой и уверенностью, к нему вернулась скорость и точность при исполнении ударов. Он смог попасть в состав сборной Англии на ЧМ, а после неплохого для себя Мундиаля вышел на впечатляющий уровень в МЮ, забив восемь голов и сделал три ассиста в семи матчах.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

“Он всегда был неостановим, но он оставался без своих наград, без голов. В нем ничего не изменилось, он всегда усердно работал, он всегда был таким. Но что изменилось сейчас – к нему идет мяч, он забивает голы, он получает вознаграждение за свой труд на благо команды. Все счастливы за него”, – говорит Бруну Фернандеш.

В воскресенье “Манчестер Юнайтед” сыграет на выезде против “Арсенале” и этот матч покажет насколько близко МЮ сможет приблизиться к титулу в этом сезоне.

Но как бы там не было, “Юнайтед” наконец-то идет по правильному пути.

(Борис Сорокин)