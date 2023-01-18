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Клопп все еще в игре. Видео гола и обзор матча Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1

Англия
(1 голосов)

А впереди у мерсисайдцев снова "Брайтон"

Клопп все еще в игре. Видео гола и обзор матча Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Ливерпуль" одержал минимальную победу над "Вулверхэмптоном" в третьем раунде Кубка Англии и продолжает оставаться в битве за трофей. 20-летний нападающий Харви Эллиотт забил в дебюте поединка, и этот результативный удар стал единственным в поединке.

Уже 29 января пройдут игры четвертого круга. "Ливерпуль" ожидает новая встреча с "Брайтоном". Напомним, что буквально на выходных "красные" в гостях уступили "чайкам" 0:3.

Кубок Англии, третий раунд, переигровка. Вулверхэмптон, "Молинью"
"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" 0:1
Гол: Эллиотт 13

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В статье: Вулверхэмптон Ливерпуль
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