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Клопп все еще в игре. Видео гола и обзор матча Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1
А впереди у мерсисайдцев снова "Брайтон"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" одержал минимальную победу над "Вулверхэмптоном" в третьем раунде Кубка Англии и продолжает оставаться в битве за трофей. 20-летний нападающий Харви Эллиотт забил в дебюте поединка, и этот результативный удар стал единственным в поединке.
Уже 29 января пройдут игры четвертого круга. "Ливерпуль" ожидает новая встреча с "Брайтоном". Напомним, что буквально на выходных "красные" в гостях уступили "чайкам" 0:3.
Кубок Англии, третий раунд, переигровка. Вулверхэмптон, "Молинью"
"Вулверхэмптон" – "Ливерпуль" 0:1
Гол: Эллиотт 13
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