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Превысили лимит потребления? Во время матча клубов АПЛ на стадионе выключили свет. ВИДЕО

Англия
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Похоже, требования экономии от Укрэнерго добрались уже до Великобритании

Превысили лимит потребления? Во время матча клубов АПЛ на стадионе выключили свет. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Выключение света во время спортивных событий в Украине в 2022-м стало обычным явлением. В начале декабря из-за отключения электроэнергии на несколько минут прервали поединок УПЛ с участием "Зари" и "Колоса", который проходил на стадионе "Динамо" в Киеве. Что-то подобное вчера пережили в Вулверхэмптоне. Во время игры с участием одноименной команды против "Ливерпуля" в Кубке Англии на стадионе неожиданно пропал свет. Впрочем, арена быстро вернулась к привычной жизни и матч продолжился.

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В статье: Вулверхэмптон Ливерпуль ДТЭК Укрэнерго
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