Превысили лимит потребления? Во время матча клубов АПЛ на стадионе выключили свет. ВИДЕО

Выключение света во время спортивных событий в Украине в 2022-м стало обычным явлением. В начале декабря из-за отключения электроэнергии на несколько минут прервали поединок УПЛ с участием "Зари" и "Колоса", который проходил на стадионе "Динамо" в Киеве. Что-то подобное вчера пережили в Вулверхэмптоне. Во время игры с участием одноименной команды против "Ливерпуля" в Кубке Англии на стадионе неожиданно пропал свет. Впрочем, арена быстро вернулась к привычной жизни и матч продолжился.

Floodlight failure at Molineux Stadium ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/T5MaGSNbTt — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 17, 2023