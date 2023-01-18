Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Превысили лимит потребления? Во время матча клубов АПЛ на стадионе выключили свет. ВИДЕО
Похоже, требования экономии от Укрэнерго добрались уже до Великобритании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Выключение света во время спортивных событий в Украине в 2022-м стало обычным явлением. В начале декабря из-за отключения электроэнергии на несколько минут
Floodlight failure at Molineux Stadium ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/T5MaGSNbTt— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 17, 2023
Популярное сейчас
- Бывший главный тренер Руха вернулся в клуб в новой роли
- Кубок Италии. Против Ювентуса было гораздо легче: Наполи вылетает от Кремонезе
- Таблица коэффициентов: как Турция использовала Лигу конференций, опередив Украину и других конкурентов
- Официально. Мудрик перешел в Челси
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО