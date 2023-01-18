Источник уточнил зарплату Мудрика в Челси: чуть менее ста тысяч фунтов в неделю

Английское издание The Athletic выдвинуло свою версию относительно зарплаты украинца Михаила Мудрика в "Челси". Отметим, что ранее источники писали о 150 тысячах фунтов стерлингов в неделю.

Как сообщает The Athletic, Мудрик будет зарабатывать 97 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это примерно 430 тысяч фунтов стерлингов в месяц.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в начале текущей недели. "Аристократы" заплатили "горнякам" за футболиста 70 миллионов евро, еще 30 предусмотрены в виде всевозможных бонусов. Мудрик взял в "Челси" 15-й номер.