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Источник уточнил зарплату Мудрика в Челси: чуть менее ста тысяч фунтов в неделю

Англия
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Источник уточнил зарплату Мудрика в Челси: чуть менее ста тысяч фунтов в неделю

фото - ФК Челсі

UA-Футбол
Новина українською

Английское издание The Athletic выдвинуло свою версию относительно зарплаты украинца Михаила Мудрика в "Челси". Отметим, что ранее источники писали о 150 тысячах фунтов стерлингов в неделю.

Как сообщает The Athletic, Мудрик будет зарабатывать 97 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Это примерно 430 тысяч фунтов стерлингов в месяц.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в начале текущей недели. "Аристократы" заплатили "горнякам" за футболиста 70 миллионов евро, еще 30 предусмотрены в виде всевозможных бонусов. Мудрик взял в "Челси" 15-й номер.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Athletic

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