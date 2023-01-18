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Главный тренер Вест Хэма хочет приобрести Магуайра из МЮ
Англичанин выпал из основы Юнайтед
Фото: twitter.com/ManUtd
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет, чтобы клуб купил центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра, сообщает ESPN. Английский защитник хочет остаться в стане "манкунианцев" как минимум до лета.
Магуайр выпал из основной обоймы в "Юнайтед". Он вышел в основе всего в 2-х матчах АПЛ начиная с августа, а в последних матчах тен Хаг вообще использовал в центре защиты крайнего фуллбека Люка Шоу.
Несмотря на всё это, Магуайр пока не хочет уходить и будет пробовать вернуться в основной состав. "Юнайтед" участвует в 4-х турнирах и игрок верит, что он ещё получит свой шанс.
"Вест Хэм" тоже не спешит покупать англичанина: игрок нравится главному тренеру Дэвиду Мойесу, с которым в последнее время команда показывает неубедительные результаты. Если клуб расстанется с менеджером, вероятно, придется пересмотреть трансферные цели.
Отметим, что несмотря на недостаток игрового времени в "Юнайтед", Магуайр выходил в основе сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. Он провел все 5 матчей в основе.
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