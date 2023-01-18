Главный тренер Вест Хэма хочет приобрести Магуайра из МЮ

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет, чтобы клуб купил центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра, сообщает ESPN. Английский защитник хочет остаться в стане "манкунианцев" как минимум до лета.

Магуайр выпал из основной обоймы в "Юнайтед". Он вышел в основе всего в 2-х матчах АПЛ начиная с августа, а в последних матчах тен Хаг вообще использовал в центре защиты крайнего фуллбека Люка Шоу.

Несмотря на всё это, Магуайр пока не хочет уходить и будет пробовать вернуться в основной состав. "Юнайтед" участвует в 4-х турнирах и игрок верит, что он ещё получит свой шанс.

"Вест Хэм" тоже не спешит покупать англичанина: игрок нравится главному тренеру Дэвиду Мойесу, с которым в последнее время команда показывает неубедительные результаты. Если клуб расстанется с менеджером, вероятно, придется пересмотреть трансферные цели.

Отметим, что несмотря на недостаток игрового времени в "Юнайтед", Магуайр выходил в основе сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. Он провел все 5 матчей в основе.