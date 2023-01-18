  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Вест Хэма хочет приобрести Магуайра из МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Вест Хэма хочет приобрести Магуайра из МЮ

Англия
(1 голосов)

Англичанин выпал из основы Юнайтед

Главный тренер Вест Хэма хочет приобрести Магуайра из МЮ

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет, чтобы клуб купил центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра, сообщает ESPN. Английский защитник хочет остаться в стане "манкунианцев" как минимум до лета.

Магуайр выпал из основной обоймы в "Юнайтед". Он вышел в основе всего в 2-х матчах АПЛ начиная с августа, а в последних матчах тен Хаг вообще использовал в центре защиты крайнего фуллбека Люка Шоу.

Несмотря на всё это, Магуайр пока не хочет уходить и будет пробовать вернуться в основной состав. "Юнайтед" участвует в 4-х турнирах и игрок верит, что он ещё получит свой шанс.

"Вест Хэм" тоже не спешит покупать англичанина: игрок нравится главному тренеру Дэвиду Мойесу, с которым в последнее время команда показывает неубедительные результаты. Если клуб расстанется с менеджером, вероятно, придется пересмотреть трансферные цели.

Отметим, что несмотря на недостаток игрового времени в "Юнайтед", Магуайр выходил в основе сборной Англии на чемпионате мира в Катаре. Он провел все 5 матчей в основе.

По теме
yellow-arrow
Источник уточнил зарплату Мудрика в Челси: чуть менее ста тысяч фунтов в неделю
yellow-arrow
Эль-Класико утратило шарм, а Пеп – амбиции. Главные выводы футбольной недели. Аудиомнение #188
yellow-arrow
Вместе с первой командой. Мудрик приступил к тренировкам в Челси. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде