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Дэвида Мойеса уволят, если Вест Хэм проиграет Эвертону
Сам Мойес после увольнения может возглавить Эвертон
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес близок к увольнению, сообщает The Telegraph. Если "молотобойцы" уступят в следующем туре АПЛ "Эвертону" с шотландским специалистом разорвут контракт.
Матч состоится 21-го января. "Вест Хэм" идет на 18-м месте в АПЛ после 19 туров. "Эвертон" – ещё ниже, "ириски" идут 19-ми.
Свое место также в скором времени скорее всего потеряет Френк Лемпард из-за аналогично плачевного положения "Эвертона".
Шотландец уже тренировал "Эвертон" с 2002-го по 2013-й, после сменив Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед".
Главными претендентами на тренерский мостик "Вест Хэма", в случае увольнения Мойеса, являются Нуну Эшпириту Санту, Рафаэль Бенитес и Шон Дайч – их пригласят доиграть сезон. Следующим летом в клубе хотят пригласить Карлоса Корберана из "Вест Бромвича".
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