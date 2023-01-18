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Дэвида Мойеса уволят, если Вест Хэм проиграет Эвертону

Англия
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Сам Мойес после увольнения может возглавить Эвертон

Дэвида Мойеса уволят, если Вест Хэм проиграет Эвертону

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Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес близок к увольнению, сообщает The Telegraph. Если "молотобойцы" уступят в следующем туре АПЛ "Эвертону" с шотландским специалистом разорвут контракт.

Матч состоится 21-го января. "Вест Хэм" идет на 18-м месте в АПЛ после 19 туров. "Эвертон" – ещё ниже, "ириски" идут 19-ми.

Свое место также в скором времени скорее всего потеряет Френк Лемпард из-за аналогично плачевного положения "Эвертона". Иронично, что именно Дэвид Мойес – один из главных претендентов на пост менеджера "Эвертона".

Шотландец уже тренировал "Эвертон" с 2002-го по 2013-й, после сменив Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед".

Главными претендентами на тренерский мостик "Вест Хэма", в случае увольнения Мойеса, являются Нуну Эшпириту Санту, Рафаэль Бенитес и Шон Дайч – их пригласят доиграть сезон. Следующим летом в клубе хотят пригласить Карлоса Корберана из "Вест Бромвича".

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В статье: Дэвид Мойес Эвертон (Ливерпуль) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
telegraph.co.uk

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