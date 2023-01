АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:1. Упущена победа гостей на последних минутах

Английская Премьер-лига, седьмой тур

"Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Джон Брукс

Совсем чуть-чуть не дотянули "красные дьяволы" до продолжения своей победной серии. В предыдущих своих девяти официальных поединках “манкунианцы” непременно побеждали, но до юбилея немного не дотянули. Еще и Рашфорд впервые за восемь встреч не забил. Все из-за стараний "Кристал Пэлас": подопечные Виейра сделали определенные выводы из предыдущего матча против "Челси", немного видоизменили игру и сегодня нанесли проблемы сопернику.

В первые пол часа было ощутимо преимущество "Манчестер Юнайтед" в атаке. У "манкунианцев" много получалось в построении наступлений, а вот с завершением – ничего. На острие атаки сегодня появился новичок команды Ваут Вегхорст, но он не сразу вписался в игру. Несколько раз он не успевал за действиями партнеров, однако до перерыва все-таки успел однажды выиграть верховое единоборство – мяч после его удара головой опустился на сетку ворот сразу позади перекладины.

На 40-й минуте был эффектный момент – тогда “Кристал Пэлас” нанес свой первый удар в матче. Эдуар из-за пределов штрафной запустил мяч в левую девятку, но де Хеа перевел круглого над перекладиной. Что нападающий, что голкипер сыграли отлично, но повезло больше именно испанцу.

Спустя еще четыре минуты повезло команде Давида. Немного провалились на правом фланге обороны хозяева, туда прошел пас в штрафную на Эриксена, который прострелил в центр на Фернандеша. У Бруну был вагон времени: португалец принял мяч, прицелился и расстрелял правый угол ворот соперников. Во втором матче подряд забил полузащитник.

