АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед 1:1. Упущена победа гостей на последних минутах

Английская Премьер-лига, седьмой тур

"Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Джон Брукс

Совсем чуть-чуть не дотянули "красные дьяволы" до продолжения своей победной серии. В предыдущих своих девяти официальных поединках “манкунианцы” непременно побеждали, но до юбилея немного не дотянули. Еще и Рашфорд впервые за восемь встреч не забил. Все из-за стараний "Кристал Пэлас": подопечные Виейра сделали определенные выводы из предыдущего матча против "Челси", немного видоизменили игру и сегодня нанесли проблемы сопернику.

В первые пол часа было ощутимо преимущество "Манчестер Юнайтед" в атаке. У "манкунианцев" много получалось в построении наступлений, а вот с завершением – ничего. На острие атаки сегодня появился новичок команды Ваут Вегхорст, но он не сразу вписался в игру. Несколько раз он не успевал за действиями партнеров, однако до перерыва все-таки успел однажды выиграть верховое единоборство – мяч после его удара головой опустился на сетку ворот сразу позади перекладины.

На 40-й минуте был эффектный момент – тогда “Кристал Пэлас” нанес свой первый удар в матче. Эдуар из-за пределов штрафной запустил мяч в левую девятку, но де Хеа перевел круглого над перекладиной. Что нападающий, что голкипер сыграли отлично, но повезло больше именно испанцу.

Спустя еще четыре минуты повезло команде Давида. Немного провалились на правом фланге обороны хозяева, туда прошел пас в штрафную на Эриксена, который прострелил в центр на Фернандеша. У Бруну был вагон времени: португалец принял мяч, прицелился и расстрелял правый угол ворот соперников. Во втором матче подряд забил полузащитник.

Старт второго тайма прошел на встречных курсах, однако без особой опасности. В определенный период матч игра немного затормозила в своей интенсивности – из-за этого заменами вмешались оба тренера.

После одного из угловых Гуэхи нашел момент для удара, однако де Хеа снова исполнил отличный сейв. "Манчестер Юнайтед" реже соперника ходил в атаки – скорее срывал чужие. В одном из таких моментов Казэмиро получил желтую – пятую в этом чемпионате. Поэтому бразилец пропустит следующий матч против "Арсенала" в воскресенье.

“Манкунианцы”, как и в предыдущих матчах, пытались контролировать игру, но у них не все получалось. А в одном из моментов так вообще все оборвалось. Хозяева на 90-й минуте заработали стандарт в 22 метрах от ворот. Олисе принялся его пробить и от поперечины попал в ворота. На этот раз де Хеа был бессилен.

У команд было еще несколько минут, чтобы вырвать победу и обе могли это сделать. На 90+3 Каземиро после подачи Фернандеша с углового перед самыми воротами не смог коленом переправить мяч в цель, а минутой позже Заха убегал один на один с голкипером, но отличный подкат Ван-Биссаки остановил нападающего хозяев.

Упустили "красные дьяволы" шанс подняться на второе место, однако пока они находятся уже на чистой третьей позиции, опережая четвертый "Ньюкасл" на одно очко. "Кристал Пэлас" остался на той же 12-й строчке, однако теперь имеет на один балл больше (23).

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Майкл Олисе 90+1 – Бруну Фернандеш 43

Кристал Пэлас: Гуайта – Клайн, Ричардс, Гуэхи, Митчелл – Дукуре (Шлупп 71), Хьюз (Миливоевич 84) – Олисе, Матета (Эзе 56), Заха – Эдуар (Дж. Аю 71)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен (Фред 83) – Антони (Гарначо 70), Фернандеш, Рашфорд – Вегхорст (Мактоминей 69)

Предупреждения: Хьюз 77 – Мартинес 47, Казэмиро 80