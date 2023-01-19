Идеальный удар в решающий момент. ВИДЕО, как МЮ потерял победу над Кристал Пелас на 90+1-й

"Манчестер Юнайтед" до вчерашнего дня выиграл девять матчей подряд, в том числе одержал победу над "Сити" в городском дерби. Казалось, что и с Кристалл Пелас проблем у команды Эрика Тен Хага не будет. В конце концов МЮ был очень близок к тому, чтобы взять очередные три очка, но развязка произошла на 90+1-й минуте. Мишель Олисе идеально исполнил штрафной удар и сравнял счет. За МЮ в первом тайме отличился Бруно Фернандеш.

Осечка не позволила МЮ обойти "Сити" в турнирной таблице. У обоих по 39 очков, но команда Гвардиолы имеет на игру меньше. Сегодня горожане сыграют с "Тоттенхэмом".

Английская Премьер-лига. 7-й тур

"Кристалл Пелас" – "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Олисе 90+1 – Фернандеш 44