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Идеальный удар в решающий момент. ВИДЕО, как МЮ потерял победу над Кристал Пелас на 90+1-й
Майкл Олисе зажег
фото - Getty Images
"Манчестер Юнайтед" до вчерашнего дня выиграл девять матчей подряд, в том числе одержал победу над "Сити" в городском дерби. Казалось, что и с Кристалл Пелас проблем у команды Эрика Тен Хага не будет. В конце концов МЮ был очень близок к тому, чтобы взять очередные три очка, но развязка произошла на 90+1-й минуте. Мишель Олисе идеально исполнил штрафной удар и сравнял счет. За МЮ в первом тайме отличился Бруно Фернандеш.
Осечка не позволила МЮ обойти "Сити" в турнирной таблице. У обоих по 39 очков, но команда Гвардиолы имеет на игру меньше. Сегодня горожане сыграют с "Тоттенхэмом".
Английская Премьер-лига. 7-й тур
"Кристалл Пелас" – "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голы: Олисе 90+1 – Фернандеш 44
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