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Идеальный удар в решающий момент. ВИДЕО, как МЮ потерял победу над Кристал Пелас на 90+1-й

Англия
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Майкл Олисе зажег

Идеальный удар в решающий момент. ВИДЕО, как МЮ потерял победу над Кристал Пелас на 90+1-й

фото - Getty Images

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"Манчестер Юнайтед" до вчерашнего дня выиграл девять матчей подряд, в том числе одержал победу над "Сити" в городском дерби. Казалось, что и с Кристалл Пелас проблем у команды Эрика Тен Хага не будет. В конце концов МЮ был очень близок к тому, чтобы взять очередные три очка, но развязка произошла на 90+1-й минуте. Мишель Олисе идеально исполнил штрафной удар и сравнял счет. За МЮ в первом тайме отличился Бруно Фернандеш.

Осечка не позволила МЮ обойти "Сити" в турнирной таблице. У обоих по 39 очков, но команда Гвардиолы имеет на игру меньше. Сегодня горожане сыграют с "Тоттенхэмом".

Английская Премьер-лига. 7-й тур

"Кристалл Пелас" – "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Олисе 90+1 – Фернандеш 44

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед лучшие голы
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