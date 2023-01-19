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Дебют Мудрика? Ливерпуль - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ
Где покажут в прямом эфире матч английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Челси
фото - Getty Images
Михаил Мудрик присоединился к тренировкам “Челси” и ничто не должно помешать украинцу попасть в состав команды на игру с “Ливерпулем”. Окажется 22-летний вингер в запасе или основе мы узнаем только в день матча. “Ливерпуль” и “Челси” застряли в середине турнирной таблице, поэтому предстоящий поединок имеет для них огромнейшее значение. Смотрите матч “Ливерпуль” – “Челси” в субботу 21 января, в 14:30 по киевскому времени.
Покажут ли матч Ливерпуль – Челси на ТВ
Прямая трансляция матча 21-го тура АПЛ “Ливерпуль” – “Челси” будет доступна на телеканале Setanta Sports Ukraine.
Где смотреть матч Ливерпуль – Челси в интернете
Матч “Ливерпуль” – “Челси” можно будет посмотреть в приложении Setanta Sports, также канал Setanta Sports Ukraine доступен в спортивном пакете OTT-платформы MEGOGO.
Как еще можно следить за игрой Ливерпуль – Челси
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол
Какие каналы покажут матч Ливерпуль – Челси в других странах
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Австрия - Sky Sport Top Event, Sky Go, Sky Sport Premier League
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Бельгия - VOOsport World 1, Play Sports, Play Sports 1
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Болгария - Play Diema Xtra, Diema Sport 2
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Канада - fuboTV Canada
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Хорватия - Arena Sport 3 Croatia
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Чехия - Canal+ Sport, Skylink
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Дания - Viaplay Denmark, V Sport Ultra HD, TV3+ HD
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Эстония - Viaplay Estonia
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Финляндия - Elisa Viihde Viaplay, V Sport Premium, V Sport Ultra HD, V Sport 2 Finland
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Франция - Canal+ Foot
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Германия - Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League, WOW, Sky Go
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Ирландия - TalkSport Radio UK, BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 1
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Израиль - Sport 1
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Италия - Sky Sport Football, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport 4K
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Латвия - Viaplay Latvia
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Литва - Viaplay Lithuania
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Нидерланды - Viaplay Netherlands
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Норвегия - Viaplay Norway, V Sport Ultra HD
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Польша - Canal+ Sport, Viaplay Poland, Canal+ Sport Online
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Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
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Румыния - Digi Sport 1 Romania, Digi Online
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Словакия - Skylink, Canal+ Sport
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Словения - Arena Sport 1 Premium
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Испания - DAZN 1, Movistar+, DAZN
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Швеция - V Sport Ultra HD, V Sport Premium, Viaplay Sweden
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Турция - beIN CONNECT Turkey, beIN Sports 3 Turkey
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Великобритания - BT Sport App, BTSport.com, BT Sport Ultimate, BT Sport 1, TalkSport Radio UK
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США - SiriusXM FC, Peacock
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