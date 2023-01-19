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Дебют Мудрика? Ливерпуль - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Англия
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Где покажут в прямом эфире матч английской Премьер-лиги между Ливерпулем и Челси

Дебют Мудрика? Ливерпуль - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Михаил Мудрик присоединился к тренировкам “Челси” и ничто не должно помешать украинцу попасть в состав команды на игру с “Ливерпулем”. Окажется 22-летний вингер в запасе или основе мы узнаем только в день матча. “Ливерпуль” и “Челси” застряли в середине турнирной таблице, поэтому предстоящий поединок имеет для них огромнейшее значение. Смотрите матч “Ливерпуль” – “Челси” в субботу 21 января, в 14:30 по киевскому времени.

Покажут ли матч Ливерпуль – Челси на ТВ

Прямая трансляция матча 21-го тура АПЛ “Ливерпуль” – “Челси” будет доступна на телеканале Setanta Sports Ukraine.

Где смотреть матч Ливерпуль – Челси в интернете

Матч “Ливерпуль” – “Челси” можно будет посмотреть в приложении Setanta Sports, также канал Setanta Sports Ukraine доступен в спортивном пакете OTT-платформы MEGOGO.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Ліверпуль - Челсі
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Как еще можно следить за игрой Ливерпуль – Челси

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол Ливерпуль – Челси онлайн. На сайте также будут оперативно появляться новости о важных событиях в игре.

Какие каналы покажут матч Ливерпуль – Челси в других странах

  • Австрия - Sky Sport Top Event, Sky Go, Sky Sport Premier League

  • Бельгия - VOOsport World 1, Play Sports, Play Sports 1

  • Болгария - Play Diema Xtra, Diema Sport 2

  • Канада - fuboTV Canada

  • Хорватия - Arena Sport 3 Croatia

  • Чехия - Canal+ Sport, Skylink

  • Дания - Viaplay Denmark, V Sport Ultra HD, TV3+ HD

  • Эстония - Viaplay Estonia

  • Финляндия - Elisa Viihde Viaplay, V Sport Premium, V Sport Ultra HD, V Sport 2 Finland

  • Франция - Canal+ Foot

  • Германия - Sky Sport Top Event, Sky Sport Premier League, WOW, Sky Go

  • Ирландия - TalkSport Radio UK, BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 1

  • Израиль - Sport 1

  • Италия - Sky Sport Football, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport 4K

  • Латвия - Viaplay Latvia

  • Литва - Viaplay Lithuania

  • Нидерланды - Viaplay Netherlands

  • Норвегия - Viaplay Norway, V Sport Ultra HD

  • Польша - Canal+ Sport, Viaplay Poland, Canal+ Sport Online

  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal

  • Румыния - Digi Sport 1 Romania, Digi Online

  • Словакия - Skylink, Canal+ Sport

  • Словения - Arena Sport 1 Premium

  • Испания - DAZN 1, Movistar+, DAZN

  • Швеция - V Sport Ultra HD, V Sport Premium, Viaplay Sweden

  • Турция - beIN CONNECT Turkey, beIN Sports 3 Turkey

  • Великобритания - BT Sport App, BTSport.com, BT Sport Ultimate, BT Sport 1, TalkSport Radio UK

  • США - SiriusXM FC, Peacock

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Где смотреть футбол Михаил Мудрик
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