Дебют Мудрика? Ливерпуль - Челси: где и когда смотреть онлайн матч АПЛ

Михаил Мудрик присоединился к тренировкам “Челси” и ничто не должно помешать украинцу попасть в состав команды на игру с “Ливерпулем”. Окажется 22-летний вингер в запасе или основе мы узнаем только в день матча. “Ливерпуль” и “Челси” застряли в середине турнирной таблице, поэтому предстоящий поединок имеет для них огромнейшее значение. Смотрите матч “Ливерпуль” – “Челси” в субботу 21 января, в 14:30 по киевскому времени.

Покажут ли матч Ливерпуль – Челси на ТВ

Прямая трансляция матча 21-го тура АПЛ “Ливерпуль” – “Челси” будет доступна на телеканале Setanta Sports Ukraine.

Где смотреть матч Ливерпуль – Челси в интернете

Матч “Ливерпуль” – “Челси” можно будет посмотреть в приложении Setanta Sports, также канал Setanta Sports Ukraine доступен в спортивном пакете OTT-платформы MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ліверпуль - Челсі Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за игрой Ливерпуль – Челси

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол Ливерпуль – Челси онлайн . На сайте также будут оперативно появляться новости о важных событиях в игре.

Какие каналы покажут матч Ливерпуль – Челси в других странах