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Нуньес восстановился от травмы и может сыграть с Челси

Англия
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Уругвайский форвард пропустил два матча из-за травмы

Нуньес восстановился от травмы и может сыграть с Челси

Фото: twitter.com/LFC

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Дарвин Нуньес восстановился после травмы и может принять участие в матче против "Челси" в субботу, 21-го января, сообщает Goal.com. Нападающий пропустил два матча "Ливерпуля": с "Брайтоном" (0:3) и "Вулверхэмптоном" (1:0).

Нуньес приступил к тренировкам с командой после растяжения задней поверхности бедра.

В этом сезоне Дарвин провел за "Ливерпуль" 23 матча, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. В 2023-м он забил больше Холанда – 1 гол.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник:
goal.com

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