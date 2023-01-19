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Нуньес восстановился от травмы и может сыграть с Челси
Уругвайский форвард пропустил два матча из-за травмы
Фото: twitter.com/LFC
Дарвин Нуньес восстановился после травмы и может принять участие в матче против "Челси" в субботу, 21-го января, сообщает Goal.com. Нападающий пропустил два матча "Ливерпуля": с "Брайтоном" (0:3) и "Вулверхэмптоном" (1:0).
Нуньес приступил к тренировкам с командой после растяжения задней поверхности бедра.
В этом сезоне Дарвин провел за "Ливерпуль" 23 матча, забил 10 голов и отдал 3 голевые передачи. В 2023-м он забил больше Холанда – 1 гол.
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Источник:goal.com
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