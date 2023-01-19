Брайтон отказался рассматривать предложение Челси по Кайседо в 55 миллионов фунтов. В клубе считают это слишком мало

"Брайтон" даже не стал рассматривать предложение "Челси" о покупке полузащитника Мойсеса Кайседо, сообщает The Athletic. В клубе считают, что эквадорский хавбек стоит значительно больше чем 55 миллионов фунтов.

Transfermarkt при этом оценивает полузащитника в 38 миллионов евро.

К тому же, клуб не хочет в принципе продавать игрока зимой, что тоже прибавит несколько десятков миллионов к ценнику игрока.

Контракт Кайседо истекает летом 2025-го. Он только год назад вернулся из аренды в "Берсхот" и уже вырос в цене в несколько раз.

В этом сезоне 21-летний эквадорец провел за "Брайтон" 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.