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Брайтон отказался рассматривать предложение Челси по Кайседо в 55 миллионов фунтов. В клубе считают это слишком мало

Англия
(1 голосов)

"Синие" пытаются потратить ещё больше денег

Брайтон отказался рассматривать предложение Челси по Кайседо в 55 миллионов фунтов. В клубе считают это слишком мало

Фото: twitter.com/OfficialBHAFC

Новина українською

"Брайтон" даже не стал рассматривать предложение "Челси" о покупке полузащитника Мойсеса Кайседо, сообщает The Athletic. В клубе считают, что эквадорский хавбек стоит значительно больше чем 55 миллионов фунтов.

Transfermarkt при этом оценивает полузащитника в 38 миллионов евро.

К тому же, клуб не хочет в принципе продавать игрока зимой, что тоже прибавит несколько десятков миллионов к ценнику игрока.

Контракт Кайседо истекает летом 2025-го. Он только год назад вернулся из аренды в "Берсхот" и уже вырос в цене в несколько раз.

В этом сезоне 21-летний эквадорец провел за "Брайтон" 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон
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Источник:
theathletic.com

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
20.01.2023 в 00:41
Звільніть місце для Бондаренка і Матвієнка
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