Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брайтон отказался рассматривать предложение Челси по Кайседо в 55 миллионов фунтов. В клубе считают это слишком мало
"Синие" пытаются потратить ещё больше денег
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
"Брайтон" даже не стал рассматривать предложение "Челси" о покупке полузащитника Мойсеса Кайседо, сообщает The Athletic. В клубе считают, что эквадорский хавбек стоит значительно больше чем 55 миллионов фунтов.
Transfermarkt при этом оценивает полузащитника в 38 миллионов евро.
К тому же, клуб не хочет в принципе продавать игрока зимой, что тоже прибавит несколько десятков миллионов к ценнику игрока.
Контракт Кайседо истекает летом 2025-го. Он только год назад вернулся из аренды в "Берсхот" и уже вырос в цене в несколько раз.
В этом сезоне 21-летний эквадорец провел за "Брайтон" 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Популярное сейчас
- Роналду дважды сравнял счет в матче звезд Аль-Насра и Аль-Хиляль против ПСЖ
- ПСЖ играет со сборной Аль-Хиляля и Аль-Насра: Месси забил на 3-ей минуте
- "Это игрок другого уровня". В Жироне оценили подписание Цыганкова
- Источник: Мудрик выйдет на замену в матче с Ливерпулем
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО