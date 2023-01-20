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Холанд забил в чемпионате 22 гола. При Гвардиоле никто не забивал больше в Премьер-лиге за один сезон
Гол норвежца помог победить "Тоттенхэм"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" совершил камбэк и вырвал победу у "Тоттенхэма" (4:2), проигрывая к перерыву в два мяча. Эрлинг Холанд забил 2-ой мяч "горожан", который стал для него 22-м в АПЛ.
Норвежец уже сейчас забил больше любого другого нападающего Пепа Гвардиолы за один сезон в АПЛ.
Свою лучшую результативность при Пепе показал Серхио Агуэро в сезонах-17/18 и 18/19. Тогда аргентинский нападающий забил по 21 мячу.
20 голов забивал снова Агуэро в сезоне-16/17 и Рахим Стерлинг в сезоне-19/20.
В других клубах у Пепа все же были форварды результативнее – это Лионель Месси и Самюэль Это'О в "Барселоне" и Роберт Левандовский в "Баварии".
22 - Erling Haaland has scored 22 Premier League goals this season, the most a player has scored in a campaign in the competition under Pep Guardiola. Only Lionel Messi, Samuel Eto'o & Robert Lewandowski have scored more in a single top-flight season under the Spaniard. Leveller. pic.twitter.com/nE5ByN8RHc— OptaJoe (@OptaJoe) January 19, 2023
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