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Холанд забил в чемпионате 22 гола. При Гвардиоле никто не забивал больше в Премьер-лиге за один сезон

Англия
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Гол норвежца помог победить "Тоттенхэм"

Холанд забил в чемпионате 22 гола. При Гвардиоле никто не забивал больше в Премьер-лиге за один сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" совершил камбэк и вырвал победу у "Тоттенхэма" (4:2), проигрывая к перерыву в два мяча. Эрлинг Холанд забил 2-ой мяч "горожан", который стал для него 22-м в АПЛ.

Норвежец уже сейчас забил больше любого другого нападающего Пепа Гвардиолы за один сезон в АПЛ.

Свою лучшую результативность при Пепе показал Серхио Агуэро в сезонах-17/18 и 18/19. Тогда аргентинский нападающий забил по 21 мячу.

20 голов забивал снова Агуэро в сезоне-16/17 и Рахим Стерлинг в сезоне-19/20.

В других клубах у Пепа все же были форварды результативнее – это Лионель Месси и Самюэль Это'О в "Барселоне" и Роберт Левандовский в "Баварии".

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В статье: Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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