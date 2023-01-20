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Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Камбэк за 12 минут - видеообзор результативной победы горожан

Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Манчестер Сити сократил отставание от “Арсенала” до пяти очков, переиграв в перенесенном матче седьмого тура “Тоттенхэм”. Гости неожиданно пошли на перерыв, побеждая 2:0 после голов Кулушевски и Эмерсона. Но “Сити” вернулся в игру во втором тайме. Всего лишь 12 минут понадобилось команде Гвардиолы, чтобы забить три гола. По голу провели Альварес, Холанд и Марез, а в конце матча алжирец оформил дубль – 4:2.

Чемпионат Англии, седьмой тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Тоттенхэм” 4:2

Голы: Альварес 51, Холанд 53, Марез 63, Марез 90 – Кулушевски 44, Эмерсон 45+2

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В статье: Уго Льорис Рияд Марез Эрлинг Холанд
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