Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2. Обзор матча и видео голов

“Манчестер Сити сократил отставание от “Арсенала” до пяти очков, переиграв в перенесенном матче седьмого тура “Тоттенхэм”. Гости неожиданно пошли на перерыв, побеждая 2:0 после голов Кулушевски и Эмерсона. Но “Сити” вернулся в игру во втором тайме. Всего лишь 12 минут понадобилось команде Гвардиолы, чтобы забить три гола. По голу провели Альварес, Холанд и Марез, а в конце матча алжирец оформил дубль – 4:2.

Чемпионат Англии, седьмой тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Тоттенхэм” 4:2

Голы: Альварес 51, Холанд 53, Марез 63, Марез 90 – Кулушевски 44, Эмерсон 45+2