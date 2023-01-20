  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: Манчестер Сити далек от той команды, какой был раньше
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: Манчестер Сити далек от той команды, какой был раньше

Англия
(1 голосов)

Горожане одержали волевую победу над Тоттенхэмом

Гвардиола: Манчестер Сити далек от той команды, какой был раньше

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в перенесенном матче 7-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (4:2).

"Мы должны были лучше подготовиться. Я не могу отрицать, насколько мы счастливы. Но мы далеки от той команды, которой ранее были. Мы играли хорошо, но есть много вещей, таких как конкуренция. Мы просто подарили им первый гол, а второй пропущенный мяч – это вообще смешно. Нам повезло, ведь если бы не изменили игру, мы бы потеряем очки.

Читайте такжеАПЛ. Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2. Шпоры остаются шпорами

Каких вещей не хватает? Страсти, огня и желания победить с первой минуты. Наши болельщики молчали 45 минут. А потом освистали в перерыве? Они освистали, потому что мы проигрывали, но во втором тайме мы играли хорошо, у нас было больше моментов. Нам было комфортно выиграть четыре Премьер-лиги за пять лет.

Но, определенно, мы стали менее страстными – иначе бы не пропустили ни одного из тех голов, как сегодня, так и в нескольких прошлых матчах.

Поэтому мой долг и моя работа – вернуть страсть команде. Я очень хочу, чтобы наши болельщики вернулись на трибуны. Чтобы они вели себя как те фанаты, которые поддерживают нас в выездных матчах – они просто лучшие. Надо отдать должное и "Тоттенхэму" – это один из самых трудных соперников, с которыми я когда-либо сталкивался", - сказал Гвардиола.

Читайте такжеХоланд забил в чемпионате 22 гола. При Гвардиоле никто не забивал больше в Премьер-лиге за один сезон
По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Холанд забил в чемпионате 22 гола. При Гвардиоле никто не забивал больше в Премьер-лиге за один сезон
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2. Шпоры остаются шпорами
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
can (Торонто, Львов)
20.01.2023 в 09:41
Нефиг было Зину отдавать>>>
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде