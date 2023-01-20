Гвардиола: Манчестер Сити далек от той команды, какой был раньше

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в перенесенном матче 7-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (4:2).

"Мы должны были лучше подготовиться. Я не могу отрицать, насколько мы счастливы. Но мы далеки от той команды, которой ранее были. Мы играли хорошо, но есть много вещей, таких как конкуренция. Мы просто подарили им первый гол, а второй пропущенный мяч – это вообще смешно. Нам повезло, ведь если бы не изменили игру, мы бы потеряем очки.

Каких вещей не хватает? Страсти, огня и желания победить с первой минуты. Наши болельщики молчали 45 минут. А потом освистали в перерыве? Они освистали, потому что мы проигрывали, но во втором тайме мы играли хорошо, у нас было больше моментов. Нам было комфортно выиграть четыре Премьер-лиги за пять лет.

Но, определенно, мы стали менее страстными – иначе бы не пропустили ни одного из тех голов, как сегодня, так и в нескольких прошлых матчах.

Поэтому мой долг и моя работа – вернуть страсть команде. Я очень хочу, чтобы наши болельщики вернулись на трибуны. Чтобы они вели себя как те фанаты, которые поддерживают нас в выездных матчах – они просто лучшие. Надо отдать должное и "Тоттенхэму" – это один из самых трудных соперников, с которыми я когда-либо сталкивался", - сказал Гвардиола.