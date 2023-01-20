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Вест Хэм объявил о подписании нападающего Астон Виллы
Возможно, последний трансфер Мойеса
Фото: whufc.com
"Вест Хэм" подписал нападающего "Астон Виллы" Дэнни Ингса. За 30-летнего англичанина заплатят 12 миллионов евро, ещё 3 "бирмингемцы" могут получить в виде бонусов.
Стороны подписали контракт до лета 2025-го. Ингс может принять участие уже в субботнем матче против "Эвертона". Сообщалось, что от исхода этой игры будет зависеть судьба Дэвида Мойса у руля "молотобойцев".
"Вест Хэм" подписал лучшего бомбардира "Астон Виллы" - у Ингса 7 голов во всех турнирах.
Последний трансфер форварда, из "Саутгемптона" в "Астон Виллу", состоялся летом 2021-го. Тогда "святым" заплатили 25 миллионов фунтов.
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