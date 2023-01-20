Вест Хэм объявил о подписании нападающего Астон Виллы

"Вест Хэм" подписал нападающего "Астон Виллы" Дэнни Ингса. За 30-летнего англичанина заплатят 12 миллионов евро, ещё 3 "бирмингемцы" могут получить в виде бонусов.

Стороны подписали контракт до лета 2025-го. Ингс может принять участие уже в субботнем матче против "Эвертона". Сообщалось, что от исхода этой игры будет зависеть судьба Дэвида Мойса у руля "молотобойцев".

"Вест Хэм" подписал лучшего бомбардира "Астон Виллы" - у Ингса 7 голов во всех турнирах.

Последний трансфер форварда, из "Саутгемптона" в "Астон Виллу", состоялся летом 2021-го. Тогда "святым" заплатили 25 миллионов фунтов.