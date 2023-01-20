Наставник Челси: Есть шанс, что Мудрик дебютирует в матче против Ливерпуля

В субботу, 21 января, лондонский "Челси" сыграет против "Ливерпуля" на Энфилде в рамках 21 тура английской Премьер-лиги.

Наставник "синих" Грэм Поттер ответил на вопросы журналистов перед матчем, где обнадежил украинских фанатов, заявив, что "у Мудрика есть шанс дебютировать в АПЛ уже в эту субботу:

"Он не слишком много играл в последнее время, но хорошо тренировался. Есть шанс, что он дебютирует. Мы должны всем помочь понять, что он приходит из другой лиги и должен адаптироваться. Это молодой игрок, обладающий большим потенциалом, но при этом и хороший опыт. Это отличный футболист. Мудрик счастлив. Он с нетерпением ждет начала своей карьеры здесь", цитирует наставника издание Football London .

Напомним, матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится в субботу, 21 января, стартовый свисток встречи на "Энфилде" прозвучит в 14:30 по киевскому времени.