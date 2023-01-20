МЮ намерен подписать капитана Боруссии Д

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 33-летнего немецкого игрока заинтересован "Манчестер Юнайтед", информирует Daily Express.

Согласно сведениям источника, главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг уже провёл встречу с агентом Ройса — стороны обсудили детали потенциального сотрудничества. По окончании нынешнего сезона Марко может стать свободным агентом и присоединиться к "Манчестер Юнайтед" совершенно бесплатно. При этом к футболисту также проявляет интерес саудовский "Аль-Наср", состав которого недавно пополнил звёздный форвард Криштиану Роналду.

Напомним, Марко Ройс является воспитанником дортмундской "Боруссии" и выступает за основную команду с 2012 года. В конце июня 2023 года контракт Ройса с клубом истекает