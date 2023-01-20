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МЮ намерен подписать капитана Боруссии Д

Англия
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Марко Ройс может перебраться в МЮ на правах свободного агента

МЮ намерен подписать капитана Боруссии Д

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 33-летнего немецкого игрока заинтересован "Манчестер Юнайтед", информирует Daily Express.

Согласно сведениям источника, главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг уже провёл встречу с агентом Ройса — стороны обсудили детали потенциального сотрудничества. По окончании нынешнего сезона Марко может стать свободным агентом и присоединиться к "Манчестер Юнайтед" совершенно бесплатно. При этом к футболисту также проявляет интерес саудовский "Аль-Наср", состав которого недавно пополнил звёздный форвард Криштиану Роналду.

Напомним, Марко Ройс является воспитанником дортмундской "Боруссии" и выступает за основную команду с 2012 года. В конце июня 2023 года контракт Ройса с клубом истекает

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс Манчестер Юнайтед
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Источник:
Daily Express

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