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МЮ намерен подписать капитана Боруссии Д
Марко Ройс может перебраться в МЮ на правах свободного агента
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан
Согласно сведениям источника, главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг уже провёл встречу с агентом Ройса — стороны обсудили детали потенциального сотрудничества. По окончании нынешнего сезона Марко может стать свободным агентом и присоединиться к "Манчестер Юнайтед" совершенно бесплатно. При этом к футболисту также проявляет интерес саудовский "Аль-Наср", состав которого недавно пополнил звёздный форвард Криштиану Роналду.
Напомним, Марко Ройс является воспитанником дортмундской "Боруссии" и выступает за основную команду с 2012 года. В конце июня 2023 года контракт Ройса с клубом истекает
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