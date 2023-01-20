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Поттер рассказал, что для Мудрика заготовлена роль в матче с Ливерпулем

Англия
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Похоже, долго дебюта ждать не придется

Поттер рассказал, что для Мудрика заготовлена роль в матче с Ливерпулем

twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер дал пресс-конференцию перед субботним матчем с "Ливерпулем". Михаил Мудрик может дебютировать уже 21-го января.

- Насколько высока вероятность, что он дебютирует против "Ливерпуля"?

- Шанс есть. Всё дело в том, что он сможет сделать. Для него есть роль на определенном этапе игры, - сказал Поттер.

"Челси" сыграет с "Ливерпулем" в субботу, 21-го января, в 14:30. "Синие" идут 10 на месте в АПЛ, в то время как "красные" расположились на одну строчку выше. У команд равное количество очков.

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль Михаил Мудрик
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