  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон договорился с Вильярреалом об аренде Данджума - Романо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон договорился с Вильярреалом об аренде Данджума - Романо

Англия
(1 голосов)

Нидерландский полузащитник станет одноклубником Виталия Миколенко

Эвертон договорился с Вильярреалом об аренде Данджума - Романо

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нидерландский вингер испанского "Вильярреала" Арно Данджума продолжит карьеру в английском "Эвертоне".

Однако, нидерландский футболист станет футболистом "ирисок" только на правах аренды, и проведет на "Гудисон Парк" только вторую половину сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, у "Эвертона" не будет права выкупа футболиста. Других деталей перехода инсайдер не раскрывает. Известно, что Данджума уже сегодня пройдет медицинское обследование и поставит свою подпись под контрактом.

Напомним, после 19-ти сыгранных матчей в АПЛ "Эвертон" занимает 19-ую строчку турнирной таблицы. Сегодня команда Виталий Миколенко встретится с "Вест Хэмом", стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.

По теме
yellow-arrow
Ждем Мудрика: как украинские футболисты дебютировали на просторах Англии
yellow-arrow
Грозный: Мудрик понимает, что он уже прыгнул выше головы
yellow-arrow
Ждем Мудрика. Ливерпуль – Челси. Анонс и прогноз центрального матча 21-го тура АПЛ на 21.01.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Вильярреал Арно Данджума
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде