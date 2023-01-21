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Эвертон договорился с Вильярреалом об аренде Данджума - Романо
Нидерландский полузащитник станет одноклубником Виталия Миколенко
Getty Images / Global Images Ukraine
Нидерландский вингер испанского "Вильярреала" Арно Данджума продолжит карьеру в английском "Эвертоне".
Однако, нидерландский футболист станет футболистом "ирисок" только на правах аренды, и проведет на "Гудисон Парк" только вторую половину сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, у "Эвертона" не будет права выкупа футболиста. Других деталей перехода инсайдер не раскрывает. Известно, что Данджума уже сегодня пройдет медицинское обследование и поставит свою подпись под контрактом.
Напомним, после 19-ти сыгранных матчей в АПЛ "Эвертон" занимает 19-ую строчку турнирной таблицы. Сегодня команда Виталий Миколенко встретится с "Вест Хэмом", стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.
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